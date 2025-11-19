Transparente Aufarbeitung der Struktur und Leistungen der Wirtschaftskammer unter Einbindung aller Fraktionen 

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat auf Basis eines Beschlusses ihres Erweiterten Präsidiums, in dem UNOS zum Beschlusszeitpunkt nicht vertreten waren, eine Erhöhung der Bezüge der Beschäftigten der Wirtschaftskammer-Organisation (WKO) um 4,2 Prozent vorgesehen. Die gesamte Kommunikation der letzten Tage zu diesem Thema durch den Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich an die Öffentlichkeit hat der Wirtschaftskammerorganisation erheblichen Schaden zugefügt, welcher auch auf alle Länderkammern abfärbt.

Zur Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit und des Standings der Wirtschaftskammer als lnteressens­vertretung der Untemehmer:innen ist es dringend nötig, in tiefgreifendere Reformen der Kammer­organisation einzusteigen, und für alle Mitglieder nachvollziehbare Veränderungen zu präsentieren.













Das Wirtschaftsparlament OÖ möge das Präsidium der WKOÖ beauftragen, die verantwortlichen Stellen der Wirtschaftskammer Österreich aufzufordern, folgende Maßnahme umzusetzen: Einrichtung einer Task Force unter Einbindung aller politischen Fraktionen, welche unter externer Begleitung sämtliche Leistungen der Wirtschaftskammer evaluiert. Weiters die gemeinsame Entwicklung eines Maßnahmenkataloges auf Basis der Ergebnisse der Evaluierung. Veröffentlichung der Erkenntnisse dieser Task Force und überprüfbare und transparente Umsetzungsbegleitung. Die Ausschreibung und Auswahl der externen Begleiter hat transparent und unter Einbindung aller Fraktionen zu erfolgen. Da dieser Antrag auf aktuellen Entwicklungen beruht, ersuchen wir, diesem die Dringlichkeit zuzuerkennen und im Interesse des Wirtschaftsstandorts Österreich zuzustimmen.



Der Antrag wurde abgeändert angenommen