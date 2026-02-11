Professionelle Duftsysteme

„Der neue Sitz in Vorchdorf ist Teil einer strategischen Weiterentwicklung und bündelt künftig Organisation, Kundenbetreuung und Projektabwicklung an einem zentralen Standort“, sagt Geschäftsführer Jakob Ziegler. Das Unternehmen Dufterlebnis setzt seinen Schwerpunkt auf professionelles Duftmarketing und entwickelt maßgeschneiderte Duftkonzepte für Hotels, Gastronomie und Unternehmen und begleitet Kunden von der Konzeption bis zum laufenden Betrieb.

„Duft wird bei uns nicht als dekoratives Beiwerk verstanden, sondern als gezieltes Werkzeug zur Lösung konkreter Herausforderungen in gewerblich genutzten Räumen. Dazu zählen unter anderem Geruchsthemen, uneinheitliche Raumwirkung oder fehlende Wiedererkennbarkeit von Marken. Unsere individuellen Duftkonzepte orientieren sich an Nutzung, Architektur und Zielgruppe“, so Ziegler.

Ganzheitliche Begleitung

Ein besonderer Fokus liegt auf professionellen Duftsystemen, die Düfte kontrolliert und gleichmäßig im Raum verteilen, auch über bestehende Lüftungsanlagen. Kunden werden dabei nicht nur technisch betreut, sondern ganzheitlich begleitet, von der Analyse über die Duftentwicklung bis zur laufenden Betreuung im Alltag. „Ziel sind stabile, praxistaugliche Lösungen statt kurzfristiger Effekte. Wir arbeiten nicht mit Standardschablonen, sondern entwickeln Duftkonzepte, die zum jeweiligen Betrieb passen und im Alltag funktionieren“, ist Ziegler überzeugt.

Zu Dufterlebnis

