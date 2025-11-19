ebets eröffnete Photovoltaik‑Carport mit öffentlicher Ladeinfrastruktur

Die von der EHV Group konzipierte und errichtete Anlage kombiniert Photovoltaik mit 60 kW-Peak und einem Batteriespeicher von 215 kWh mit öffentlicher Ladeinfrastruktur. Die neue Anlage kann ab sofort vor allem von Mitarbeitern und Kunden von ebets, aber auch von Durchreisenden zum Laden des E-Autos genutzt werden. Insgesamt stehen sechs effiziente Ladestationen - zwei Schnellladepunkte und vier weitere Ladestationen - zur Verfügung. Die Bezahlung erfolgt einfach mit Bankomat- oder Kreditkarte oder Ladekarte.

Herzstück PV-Überdachung des Carports

Das Herzstück des in kurzer Bauzeit errichteten Projekts ist die Photovoltaiküberdachung des Carports. Während die Fahrzeuge geschützt parken, erzeugen die PV‑Module am Dach des Carports klimafreundlichen Strom direkt am Unternehmensstandort, zusätzlich liefern der Solar-Zaun und die PV-Dachanlage Strom ins System. Der angeschlossene 215 kWh‑Speicher macht diese Energie flexibel nutzbar. Überschüsse aus sonnigen Stunden werden gespeichert und später - am Abend oder bei starker Auslastung - wieder abgegeben. Das reduziert Lastspitzen, erhöht den Eigenverbrauchsanteil und sorgt für eine planbare, effiziente Versorgung der Ladestationen sowie des Standorts.

Öffentlich zugängliche Ladestationen mit transparenten Tarifen

Die Ladeinfrastruktur wurde bewusst niedrigschwellig ausgelegt und verfügt über zwei Schnelllader (50 kW) für schnelles Nachladen auf der Durchreise oder während kurzer Termine und vier AC‑Ladepunkte (je 11 kW) für Mitarbeiter, Kunden und Besucher bei längeren Parkzeiten. Die Bezahlung erfolgt unkompliziert per Kartenzahlung. Autofahrer halten die Bankomat-/Debit- oder Kreditkarte an das Terminal und laden zu fixen Tarifen.

„Wir laden nicht nur Marken auf, sondern jetzt auch Fahrzeuge mit Sonnenstrom. Das neue PV‑Carport macht saubere Energie vor Ort verfügbar und leistbar“, betont Jürgen Krausgruber, Geschäftsführer ebets GmbH.

EHV Group aus Kallham realisiert Vorzeigeprojekt

Die EHV Group aus Kallham zeichnet für Planung und Umsetzung verantwortlich. Das PV-Carport vereint ästhetische Architektur mit robuster Technik. Tragwerk und Modulbelegung sind auf Langlebigkeit, lokale Witterung und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt. Die Ladepunkte sind deutlich beschildert, die Stellflächen barrierearm erreichbar. „Ein intelligentes Energiemanagement überwacht Erzeugung, Speicherzustand und Lasten, um Betriebssicherheit und hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, der Ablauf ist selbsterklärend“, so Franz Ebetshuber, Geschäftsführer der EHV GmbH. Der ehemalige Werbeprofi, der die ebets GmbH in Kallham vor gut 25 Jahren gegründet hat, startet jetzt mit der Errichtung von PV-Carports durch. „Der Bedarf an lösungsorientierten PV-Carports aber vor allem an Energiegesamtlösungen für KMU’s in Osterreich ist hoch“, so Ebetshuber.



Zur EHV Group