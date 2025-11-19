Jubiläumsmedaille der WKOÖ für Firma Edtmayer Türen und Tore zum 175-Jahr-Jubiläum

Anlässlich eines Firmenbesuches wurde die hohe Auszeichnung von WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser, in Beisein von Berufsgruppensprecher der Landmaschinentechniker Jochen Lidauer, sowie Nadine Humberger (Bürgermeisterin Natternbach) und Christian Gmundner (Bürgermeister Enzenkirchen) überreicht. Eigentümer Hans Edtmayer (Onkel), sowie Geschäftsführerin Julia Edtmayer und ihre Geschwister Verena und Markus Edtmayer begrüßten die Gäste und führten diese durch den Betrieb. Gemeinsam freuten sie sich über die Auszeichnung verbunden mit großer Wertschätzung der regionalen Wirtschaftsvertretung.

„Unsere Firma zeichnet seit jeher eine klare Vision, Weitblick und strategische Ausrichtungen aus. Wir sind ein leistungsfähiges, innovatives und kundenorientiertes Familienunternehmen mit qualifizierten Mitarbeiter:innen. Auch die Lehrlingsausbildung ist uns seit vielen Jahren sehr wichtig. Seit der Gründung im Jahr 1850 als Schmiede und nun bereits seit 50 Jahren werden bei uns hochwertige Stalltüren und Stalltore erzeugt und auch der Service dazu angeboten.“, stellt Julia Edtmayer stolz das Unternehmen vor, dass sie nun bereits in der 7. Generation führen darf.

„Dieser leidenschaftliche geführte Familienbetrieb sorgt dafür, dass unsere Regionsmarke „Grieskirchen, der Bezirk, in dem das Handwerk Weltruf hat!“, nachhaltig weit über unsere Region hinaus voll zur Geltung kommt.“

„Wir sind sehr stolz auf unsere Unternehmen, diese stehen für Regionalität, Qualität und Innovation! Sie tragen mit sehr viel Herz und Mut dazu bei, dass das Image der Unternehmen wieder steigt“, betont Günther Baschinger voll des Lobes.

