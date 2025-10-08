Toller Besuch beim 12. Eferdinger Karrieretag

Die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen Mittelschulen des Bezirkes, der PTS Eferding und der höheren Schulen der Region und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, sowie interessierte Jugendliche und Jobsuchende nutzten freudig diese Chance. Rund 400 sehr Interessierte ließen sich diese regionale Lehrbetriebs-Ausstellung, organisiert von der Raiffeisenbank Region Eferding, WKO Eferding, AMS Eferding, und SQM Doris Aflenzer, unterstützt von ihren sehr engagierten Direktor:innen und Lehrkräften, nicht entgehen.

35 innovative Lehrbetriebe aus dem Bezirk Eferding und 5 regionale Institutionen beteiligten sich an dieser Bezirks-Lehrlings-Messe und waren über das Interesse der Besucher sehr zufrieden; die Qualität der Anfragen war hoch. Ergebnis dieses Nachmittags sind viele Schnuppertermine sowie zahlreiche Kontakte zwischen UnternehmerInnen, Lehrlingsausbildnern und potenziellen Lehrlingen und Fachkräften von morgen.

Die Organisatoren (im Bild oben v. l. Christian Schönhuber, Alexander Schauer, Doris Aflenzer, Tobias Luger, Hans Moser) freuen sich sehr darüber, dass wieder ein abwechslungsreicher Einblick in die Berufswelt und die regionalen Lehrstellenangebote gegeben wurde. „Die große Anzahl an attraktiven Ausstellern und der sehr gute Besuch sind Motivation für die Zukunft!“ sind WKO-Obmann Tobias Luger und Leiter Hans Moser hocherfreut.

„Die Ausrichtung, keine Talkrunden auf der Bühne durchzuführen hat sich sehr bewährt! Dadurch richteten die Jugendlichen ihren Fokus zu 100 Prozent auf die Messestände der Lehrbetriebe“, freuen sich die Organisatoren gemeinsam über den großen Erfolg.