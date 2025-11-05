Eigenheim-Förderung wird fortgesetzt

Kern ist, dass es für Häuslbauer auch in den nächsten zwei Jahren geförderte Darlehen mit 35 Jahren Laufzeit geben wird. Der Fixzins von 1,5 Prozent gilt aber nur noch für 10 Jahre, nicht wie bisher für 20 Jahre. Für die restlichen 25 Jahre (bisher 15) gibt es eine variable Verzinsung auf Basis des Drei-Monats-Euribor.

Gefördert werden wie bisher Eigenheime, Reihen- und Doppelhäuser sowie der Abbruch eines Hauses bei gleichzeitigem Neubau eines Eigenheims. Neu ist, dass auch wieder der Kauf von Eigentumswohnungen so gefördert wird wie der Bau eines Einfamilienhauses. Bislang galten für Eigentumswohnungen weniger attraktive Konditionen. Tiefgaragenplätze werden erstmals einbezogen.

Laut Haimbuchner werden heuer rund 1000 Eigenheime gefördert. Im Vorjahr waren es 851, 2023 759. Der Wohnbaureferent rechnet damit, dass es auch 2026 und 2027 jeweils rund 1000 Häuslbauer und zusätzlich einige 100 Wohnungskäufer geben wird, die geförderte Darlehen bekommen.