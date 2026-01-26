Zertifikate an 20 Eisenwarenfachberater überreicht

Auf Initiative des Landesgremiums des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels OÖ wurde der Schwerpunktlehrberuf Eisenwarenhändler durch eine zusätzliche begleitende Ausbildung aufgewertet. 20 Schüler haben diese spezielle Ausbildung erfolgreich absolviert und erhielten ihr Zertifikat als „EisenwarenfachberaterInnen“ überreicht.



Zusätzlich zum normalen Lehrplan investieren die Schüler der Berufsschule Linz 7 mit Schwerpunkt „Eisenhändler“ ihre Zeit in eine freiwillige Ausbildung zum „zertifizierten Eisenwarenfachberater“. „Diese Ausbildung wird in allen drei Schuljahren als Freifach angeboten und berechtigt nach erfolgreichem Abschluss zum Erhalt der Auszeichnung zertifizierter Eisenwarenfachberater“, erklärt Barbara Kirchberger-Hunger, Direktorin der Berufsschule in Linz 7. „Die ausbildenden Firmen profitieren von dieser themenspezifischen Zusatzqualifizierung enorm, weil so die Kompetenz der Lehrlinge gestärkt und vertieft wird.“



„Durch die spezifische Ausbildung zum/zur Eisenwarenfachberaterln sind die Lehrlinge bestens geschult, um die Bedürfnisse der Kunden optimal erkennen und lösen zu können“, ist die Lehrlingsbeauftragte des Landesgremiums Baustoff-, Eisen- und Holzhandel, Christina Lenz, von den ausgezeichneten Zukunftsaussichten für Absolventen dieser Ausbildung überzeugt. „Wir bilden an der Berufsschule Linz 7 junge Leute zu Top-Fachkräfte mit hohen Produktkenntnissen und umfangreichem Wissen aus, um die Kunden in der Praxis vor Ort bestmöglich beraten zu können. Eine fundierte und qualifizierte Ausbildung durch kompetente Lehrer, Fachvorträge, Videotraining, Praxisarbeit usw. in modern ausgestatteten Klassen mit Original-Produkten wird geboten“, bringt Berufsschuldirektorin Hunger-Kirchberger die Vorzüge ihrer Eisenwarenklasse auf den Punkt. „Wir legen sehr viel Wert auf eine fokussierte und zukunftsorientierte Lehrlingsausbildung in unserer Branche. Deshalb werden wir auch weiterhin die Lehrlingsausbildung und die Berufsschulen aktiv unterstützen“, ergänzt Landesgremialobmann Josef Simmer.



Auch die Absolventen des Jahrgangs sind sich einig: Ihr Beruf ist abwechslungsreich, der unmittelbare Kontakt mit Menschen macht viel Spaß und das angeeignete, umfangreiche Produktwissen kann auch privat optimal genutzt werden.



Die zertifizierten Eisenwarenfachberater 2026 sind:

Bezirk Linz-Stadt: Basel Al-Laham, Alexander Hasenöhrl, Jelena Kuvac, Barbara Schmitt, Feyza Türksoy, Sophia Wögerbauer, Melisa Kelmedi

Bezirk Urfahr-Umgebung: Jana Rinner, Engerwitzdorf; Rosa Schweighofer, Gallneukirchen

Bezirk Linz-Land: Christopher Luca de Cillia, Kematen; Lukas Prinzensteiner, St. Florian; Bianca Probst, Leonding; Merjema Sibic, Kronstorf; Lara Durendic, Leonding

Bezirk Perg: Ines Pammer, Luftenberg; Matthias Spajic, Perg; Stephan Spajic, Perg

Bezirk Freistadt: Anastasia Sturm, Freistadt

Bezirk Wels-Stadt: Raphael Kemetmüller, Wels

Niederösterreich: Ibrahim Alfalah, St. Pölten











