Energie- und Umweltförderungen auf einen Blick

Nachfolgender Kurzaufriss soll vor allem kleinen und mittleren Betrieben helfen, den Überblick über die wichtigsten und zuletzt stark nachgefragten Förderungen zu bewahren.

Photovoltaik

Landes-Förderprogramm „PV-Dächer“ – Erhöhung der Tragfähigkeit von bestehenden Dächern für Photovoltaikanlagen. Gefördert werden statische Berechnungen. Laufzeit endet spätestens am 31. 12. 2025. Antragstellung NACH Umsetzung und Durchführung per E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at Info: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

E-Mobilität

Bundesförderung E-Lade­infrastruktur: Gefördert werden die Errichtung von E-Ladestellen (Standsäule bzw. Wallbox), an denen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energieträgern als Antriebsenergie für Elektrofahrzeuge erhältlich ist.

Bundesförderung E-Zweiräder für Betriebe – eRide: Gefördert werden die Anschaffung von neuen Zweirädern mit reinem Elektroantrieb der Klasse L1e und L3e (E-Mopeds und E-Motorräder).

Bundesförderung ENIN – Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur: Gefördert werden Projekte zur Anschaffung von emissionsfreien Nutzfahrzeugen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur.

Bundesförderung EBIN – Emissionsfreie Busse und Infrastruktur: Gefördert werden Projekte zur Anschaffung von emissionsfreien Bussen und der dazugehörigen Ladein­frastruktur.

Thermische Bauteilsanierung

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds): Gefördert werden Verbesserungen des Wärmeschutzes von betrieblich genutzten Gebäuden, die älter als 15 Jahre sind. Antragstellung NACH Umsetzung des Projekts, spätestens 6 Monate nach Rechnungslegung.

Biomasseheizung

Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über

100 kW (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Bundesförderung Biomasse-Einzelanlagen kleiner als 100 kW.

Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen kleiner als 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Thermische Solaranlagen

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Energiesparmaßnahmen

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Wärmepumpen

Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über

100 kW (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung Wärmepumpen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ,

Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Bundesförderung Wärmepumpe kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds).



Landesförderung Wärmepumpe unter 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ,

Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Fernwärme

Bundesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Energiegemeinschaften

Eine Fortführung der Maßnahme im Jahr 2025 wird angestrebt, ist jedoch vom

Beschluss des Jahresprogramms 2025 des Klima- und Energiefonds abhängig. Dieses wurde aber noch nicht veröffentlicht.