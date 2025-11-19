Energie- und Umweltförderungen auf einen Blick
Im Bund wie beim Land OÖ gibt es eine breite Palette an Förderungen zum wohl herausforderndsten Thema unserer Zeit, dem ökologischen und energetischen Wandel.
Nachfolgender Kurzaufriss soll vor allem kleinen und mittleren Betrieben helfen, den Überblick über die wichtigsten und zuletzt stark nachgefragten Förderungen zu bewahren.
Photovoltaik
Landes-Förderprogramm „PV-Dächer“ – Erhöhung der Tragfähigkeit von bestehenden Dächern für Photovoltaikanlagen. Gefördert werden statische Berechnungen. Laufzeit endet spätestens am 31. 12. 2025. Antragstellung NACH Umsetzung und Durchführung per E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at Info: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
E-Mobilität
Bundesförderung E-Ladeinfrastruktur: Gefördert werden die Errichtung von E-Ladestellen (Standsäule bzw. Wallbox), an denen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energieträgern als Antriebsenergie für Elektrofahrzeuge erhältlich ist.Info & Kriterien
Bundesförderung E-Zweiräder für Betriebe – eRide: Gefördert werden die Anschaffung von neuen Zweirädern mit reinem Elektroantrieb der Klasse L1e und L3e (E-Mopeds und E-Motorräder).Info & Kriterien
Bundesförderung ENIN – Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur: Gefördert werden Projekte zur Anschaffung von emissionsfreien Nutzfahrzeugen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur.Info & Kriterien
Bundesförderung EBIN – Emissionsfreie Busse und Infrastruktur: Gefördert werden Projekte zur Anschaffung von emissionsfreien Bussen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur.Info & Kriterien
Thermische Bauteilsanierung
Bundesförderung (Klima- & Energiefonds): Gefördert werden Verbesserungen des Wärmeschutzes von betrieblich genutzten Gebäuden, die älter als 15 Jahre sind. Antragstellung NACH Umsetzung des Projekts, spätestens 6 Monate nach Rechnungslegung.Info & Kriterien
Biomasseheizung
Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über
100 kW (Klima- & Energiefonds).
Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Bundesförderung Biomasse-Einzelanlagen kleiner als 100 kW.Info & Kriterien
Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen kleiner als 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Thermische Solaranlagen
Bundesförderung (Klima- & Energiefonds).Infos & Kriterien
Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Energiesparmaßnahmen
Bundesförderung (Klima- & Energiefonds).Info & Kriterien
Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Wärmepumpen
Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über
100 kW (Klima- & Energiefonds).
Landesförderung Wärmepumpen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ,
Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Bundesförderung Wärmepumpe kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds).
Landesförderung Wärmepumpe unter 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ,
Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Fernwärme
Bundesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW (Klima- & Energiefonds).Info & Kriterien
Landesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Energiegemeinschaften
Eine Fortführung der Maßnahme im Jahr 2025 wird angestrebt, ist jedoch vom
Beschluss des Jahresprogramms 2025 des Klima- und Energiefonds abhängig. Dieses wurde aber noch nicht veröffentlicht.