E-Mobil
Energie- und Umweltförderungen auf einen Blick

Im Bund wie beim Land OÖ gibt es eine breite Palette an Förderungen zum wohl herausforderndsten Thema unserer Zeit, dem ökologischen und energetischen Wandel.

Aktualisiert am 19.11.2025

Nachfolgender Kurzaufriss soll vor allem kleinen und mittleren Betrieben helfen, den Überblick über die wichtigsten und zuletzt stark nachgefragten Förderungen zu bewahren.

 Photovoltaik 

Landes-Förderprogramm „PV-Dächer“ – Erhöhung der Tragfähigkeit von bestehenden Dächern für Photovoltaikanlagen. Gefördert werden statische Berechnungen. Laufzeit endet spätestens am 31. 12. 2025. Antragstellung NACH Umsetzung und Durchführung per E-Mail: foerderungsantrag.us.post@ooe.gv.at Info: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 E-Mobilität 

Bundesförderung E-Lade­infrastruktur: Gefördert werden die Errichtung von E-Ladestellen (Standsäule bzw. Wallbox), an denen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energieträgern als Antriebsenergie für Elektrofahrzeuge erhältlich ist.

Bundesförderung E-Zweiräder für Betriebe – eRide: Gefördert werden die Anschaffung von neuen Zweirädern mit reinem Elektroantrieb der Klasse L1e und L3e (E-Mopeds und E-Motorräder).

Bundesförderung ENIN – Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur: Gefördert werden Projekte zur Anschaffung von emissionsfreien Nutzfahrzeugen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur.

Bundesförderung EBIN – Emissionsfreie Busse und Infrastruktur: Gefördert werden Projekte zur Anschaffung von emissionsfreien Bussen und der dazugehörigen Ladein­frastruktur.

 Thermische Bauteilsanierung 

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds): Gefördert werden Verbesserungen des Wärmeschutzes von betrieblich genutzten Gebäuden, die älter als 15 Jahre sind. Antragstellung NACH Umsetzung des Projekts, spätestens 6 Monate nach Rechnungslegung.

 Biomasseheizung 

Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über
100 kW (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Bundesförderung Biomasse-Einzelanlagen kleiner als 100 kW.

Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen kleiner als 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 Thermische Solaranlagen 

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 Energiesparmaßnahmen 

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 Wärmepumpen 

Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über
100 kW (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung Wärmepumpen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ,
Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Bundesförderung Wärmepumpe kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung Wärmepumpe unter 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ,
Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 Fernwärme 

Bundesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW (Klima- & Energiefonds).

Landesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 Energiegemeinschaften 

Eine Fortführung der Maßnahme im Jahr 2025 wird angestrebt, ist jedoch vom
Beschluss des Jahresprogramms 2025 des Klima- und Energiefonds abhängig. Dieses wurde aber noch nicht veröffentlicht.

