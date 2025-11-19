Gemeinsam Energie gestalten

Das Besondere an Energiegemeinschaften ist ihr lokaler Charakter. Der erzeugte Strom, etwa aus PV-Anlagen auf Dächern, wird innerhalb der Gemeinschaft direkt verbraucht. So bleibt die Energie dort, wo sie entsteht: in der Region. Das bringt mehrere Vorteile. Zum einen wird das Stromnetz entlastet, da weniger Energie über große Distanzen transportiert werden muss. Zum anderen stärkt die gemeinsame Nutzung den regionalen Zusammenhalt. Zudem leisten Energiegemeinschaften einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem sie sauberen Strom aus erneuerbaren Quellen fördern und gleichzeitig den Eigenverbrauch optimieren. Nachhaltige Energie wird so produziert und genutzt.

WKOÖ als Teil der Lösung

Auch die WKOÖ nutzt dieses Modell. Sie ist Teil der Bürger-Energiegemeinschaft „Energiegemeinschaft für OÖ eGen“, organisiert über die REG Raiffeisen Energie GmbH und erzeugt mit den eigenen PV-Anlagen auf den Dächern des WIFI OÖ und der Bezirksstellen sauberen Strom. Dieser Strom wird in die Gemeinschaft eingespeist und lokal genutzt – ein Beispiel, wie unternehmerisches Engagement und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen. Durch die Teilnahme trägt die WKOÖ aktiv dazu bei, den Ausbau erneuerbarer Energiequellen voranzutreiben und die Netzstabilität zu unterstützen.

Energiegemeinschaften zeigen, wie Energieversorgung dezentral, effizient und gemeinschaftlich gestaltet werden kann. Sie machen uns unabhängiger und geben Bürgern, Betrieben und Institutionen die Möglichkeit, Teil der Energiewende zu sein. Mit jedem weiteren Mitglied wächst das Potenzial, Österreichs Stromversorgung nachhaltiger und regionaler zu gestalten. So wird Energie nicht nur erzeugt, sondern gemeinschaftlich gedacht und verantwortungsvoll genutzt.

Die drei Modelle im Überblick



Die drei Modelle bieten unterschiedliche Lösungswege – vom sehr lokal eingebundenen Gemeinschaftsmodell (GEA) bis zur breiten Beteiligung über Regionen hinweg (BEG).