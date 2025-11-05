Neue Antistaub-Holzpellets reduzieren Staub und Feinanteile deutlich

Das familiengeführte Unternehmen ist stets auf der Suche nach neuen Produkten und innovativen und nachhaltigen Ideen. Seit Herbst 2022 hat sich der Energiehändler dazu entschlossen, künftig seinen Fokus stärker auf Pellets zu legen. Mit den neuen Antistaub-Pellets kann der Staub- und

Feinanteil gegenüber herkömmlichen Pellets um 95 Prozent reduziert werden.

Staub- und Feinanteile erzeugen Ruß und Schlacke, die wiederum zur Störungsursache Nummer eins bei Pelletheizungen führen. Kreuzmayr hat sich bei den neuen Antistaub-Holzpellets den Alleinvertrieb für ganz Österreich gesichert.

„Durch eine strenge Auslese und eine lückenlose Kontrolle in unserem hauseigenen Labor können wir unseren Kunden die beste Qualität für eine saubere Verbrennung und einen höheren Wirkungsgrad liefern. Das bedeutet mehr Wärme aus jedem Kilo Pellets“, sagt Geschäftsführer Oskar Kreuzmayr.

Eigenes Pellet-Terminal

Bei Kreuzmayr wird jede Lieferung ins eigene Terminal mit einem Fassungsvermögen von 4400 Tonnen geliefert, um eine wirkungsvolle Kontrolle und Auslese garantieren sowie die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Mit diesem Terminal bietet Kreuzmayr nicht nur eine lückenlose Kontrolle der Ware, sondern auch eine sichere Wärmeversorgungen in Zeiten, wo ein hoher Pelletbedarf besteht. Mit dem Antistaub-Garantieschein haben Kunden bei Kreuzmayr die Sicherheit, dass sie eine optimale Qualität erhalten.

Über Kreuzmayr

Das Unternehmen Kreuzmayr GmbH wurde im Jahr 1991 gegründet und ist heute ein innovativer Energie-Komplettanbieter mit Sitz in Eferding. Mit insgesamt 156 Mitarbeitern und einem Eigenfuhrpark von 45 Tankwägen sowie einigen Frächtern, ist Kreuzmayr flächendeckend in ganz Österreich vertreten. Neben Treibstoffen, Heizöl und Holzpellets Antistaub, gehören bald 25 Tankstellen zum Tankstellennetz von Kreuzmayr. Davon werden 24 Tankstellen unter dem Markennamen „pink“ betrieben.



Zur Kreuzmayr GmbH

