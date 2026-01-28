Auch 2025 Bewegung trotz Gegenwind am Ennshafen

Der Ennshafen blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück, das von deutlichen Marktveränderungen, aber auch von neuen Chancen geprägt war. Der Wasser‑/Land‑Umschlag erreichte insgesamt 380.000 Tonnen und lag damit 24 Prozent unter dem Vorjahr. Verantwortlich dafür waren mehrere Faktoren wie die anhaltend angespannte geopolitische Lage in Europa klimabedingte Ernterückgänge sowie eine insgesamt schwächere Konjunktur.

Im Gütermix zeigten sich deutliche Verschiebungen. Während die Umschläge bei Getreide rückläufig waren, konnten in den Bereichen Holz, Düngemittel und Magnesit Zuwächse erzielt werden. Die angesiedelten Unternehmen setzen verstärkt auf Bahntransporte und unterstreichen damit die wachsende Bedeutung nachhaltiger Bahnlogistik am Standort. Auch 2025 wurden wieder mehrere

Schwergutverladungen, darunter Mühlenrohre der Firma Cemtec, erfolgreich organisiert.



Wachstum am Container Terminal Enns

Ein besonders positives Signal kommt vom Containerterminal. Die Containerterminal Enns GmbH verzeichnete ein weiteres Jahr des Wachstums und erreichte mit 376.000 TEU einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zu 2024. Der Ausbau des Geräteparks um einen zusätzlichen Reachstacker sowie ein neues Leercontainergerät sorgt für noch mehr Flexibilität und Leistungsfähigkeit im

Terminalbetrieb.

Betriebsansiedlung in Bewegung

Trotz unruhiger wirtschaftlicher Zeiten waren im vergangenen Jahr Erfolge bei Betriebsentwicklungen zu verzeichnen. Im Verteilzentrum der Österreichischen Post AG herrscht nach längerem Stillstand wieder Betrieb. Hier sind die Zustellbasen für zwei Umlandgemeinden der Region sowie ein Paketdienstleister eingemietet. Die Firma Bernegger investiert mit seinen Partnern ARA und „Der Grüne Punkt“ rund 35 Mio. Euro in den Bau einer weiteren Kunststoff- Recyclinganlage. Mit einer patentierten Technologie werden Sortierreste des TriPlast-Outputs sowie zusätzliche Mengen aus anderen Sortieranlagen

weiterverarbeitet, die bisher nur mehr als Ersatzbrennstoff genutzt werden konnten.

Am Rande des Ennshafens hat Panattoni, Entwickler von Industrie- und Logistikimmobilien den Panattoni Park Ennshafen eröffnet. Als erster Mieter konnte der Feuerwehrausstatter Rosenbauer International AG gewonnen werden.

Auch im Wirtschaftspark ecoplus stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Zwei

Ansiedlungsprojekte befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Planungsstadium. Dank des starken Wachstums von Lithos Natural wird die erst 2021 errichtete Firmenzentrale bereits erweitert und aufgestockt.

Zum Ennshafen