Spürbare Entlastungen und mehr Planungssicherheit – erfolgreiche Interessenvertretung im Energiebereich

Dank des intensiven Einsatzes der WKOÖ wurden energierelevante Abgaben ab 1. Jänner 2026 deutlich gesenkt. Die Bundesregierung hat sowohl die Elektrizitätsabgabe als auch den Erneuerbaren Förderbeitrag deutlich reduziert. Diese Entlastungen gelten automatisch für alle Betriebe ohne Antragstellung und wirken sich direkt auf die Stromrechnung aus. Die wichtigsten Entlastungen:

Elektrizitätsabgabe minus rund 45 Prozent: Reduktion von 1,5 auf 0,82 Cent pro kWh

Erneuerbaren Förderbeitrag deutlich gesenkt: für energie­intensive Unternehmen im Schnitt um rund 36 Prozent

Kontrahierungspflicht

Ein weiterer zentraler Erfolg ist die Verankerung einer Kontrahierungspflicht im neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Künftig haben Kunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 1 GWh einen Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Stromliefervertrags. Damit profitieren nicht mehr nur private Haushalte, sondern auch größere gewerbliche Abnehmer. Für viele KMU ist dies entscheidend. Die Kontrahierungspflicht schafft Planungssicherheit, verhindert Versorgungslücken und stärkt die Position der Betriebe gegenüber den Energieanbietern auch in Krisenzeiten.

Energiewende mit Augenmaß

Neben kurzfristigen Entlastungen setzt sich die WKOÖ auch langfristig für eine stabile Energieversorgung und faire Preise ein. Umso wichtiger ist das klare Bekenntnis der oö. Landespolitik zur Energiewende. Die WKOÖ begrüßt daher das deutliche Signal von Landeshauptmann Thomas Stelzer, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Die nachhaltige Energieversorgung ist das Fundament für die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Durch den Ausbau erneuerbarer Energieanlagen im eigenen Bundesland wird die Eigenproduktion von Strom erhöht, die Energieunabhängigkeit gestärkt und die Preisentwicklung besser kontrollierbar.

Weitere Maßnahmen nötig

Einige Energieversorger haben Senkungen ihrer Stromtarife angekündigt. Die WKOÖ setzt sich dafür ein, dass das Preisniveau im Gewerbebereich generell gesenkt wird. Zudem hat die Regierung weitere Möglichkeiten, wie z.B. die generelle Reduktion der Abgaben auf Energie auf das EU-Minimum.