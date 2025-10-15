Wichtiger Meilenstein in der infrastrukturellen Entwicklung von Gunskirchen

Die Dahlienstraße-Süd, die speziell zur Entlastung der Lambacher Straße sowie der Heidestraße führen wird, bringt auch eine bessere Anbindung zu örtlichen Betrieben, insbesondere zum Betonwerk Oberndorfer. Die WKO Wels-Land mit Obmann Alexander Huber begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich. Diese Maßnahme stellt einen wichtigen Meilenstein in der infrastrukturellen Entwicklung von Gunskirchen dar.

WK-Obmann Alexander Huber plädiert in diesem Zusammenhang größer zu denken und fordert den vierspurigen Ausbau der B1, um die Leistungsfähigkeit des gesamten Wirtschaftsstandorts zu sichern. Damit wird eine jahrelange Forderung der Wirtschaftskammer nach einem vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 1 zwischen Lambach und Marchtrenk wieder laut.

„Der dringend notwendige vierspurige Ausbau ist nicht nur eine Frage der Verkehrssicherheit, sondern auch eine Voraussetzung für zukünftiges Wachstum. Der Neubau der Dahlienstraße-Süd bringt auch Umbauarbeiten an der B1 mit sich, da beispielsweise eine Ampel errichtet werden muss. Wir halten es deshalb für sinnvoll und dringend notwendig, diese Bauarbeiten für einen 4-spurigen Ausbau zu nützen.“, so Huber abschließend.



