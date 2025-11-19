Ernsthafte Strukturreformen sofort angehen
Antrag der Grünen Wirtschaft an das Wirtschaftsparlament der WKOÖ am 19. November
Lesedauer: 1 Minute
Die Turbulenzen der vergangenen Tage rund um die Wirtschaftskammer haben
deutlich gemacht, dass es innerhalb der Unternehmer:innen im Land enormen
Gesprächs- und Reformbedarf in Bezug auf die Organisation der WKO gibt. Die Debatte um Gehälter und die unzureichende Kommunikation der Kammerleitung haben das Vertrauen in die Wirtschaftskammer stark und nachhaltig geschwächt.
Für eine starke Interessenvertretung der Unternehmer:innen ist es unerlässlich die
verspielte Glaubwürdigkeit rasch wiederherzustellen und verloren gegangenes
Vertrauen zurückzugewinnen. In dieser Situation die Spitze der WKO auszutauschen ist ein unzureichender Ansatz und wir die Reputation der Wirtschaftskammer nicht wiederherstellen können. Daher muss die vielfache Kritik zum Anlass genommen werden längst fällige Reformen in der WKO anzugehen, Transparenz und Verantwortung ernst zu nehmen und die Wirtschaftskammer zu einer moderner Interessensvertretung des 21. Jahrhunderts zu formen.
Bernhard Seeber
Grüne Wirtschaft OÖ
Dringender Antrag
Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer OÖ möge beschließen,
1. Bekenntnis zur unternehmerischen Eigenverantwortung der Funktionäre: Funktionärinnen und Funktionäre der Wirtschaftskammer sollen ihren Lebensunterhalt grundsätzlich aus ihrer eigenen unternehmerischen Tätigkeit bestreiten. Eine wesentliche Finanzierung über Kammerentschädigungen widerspricht dem unternehmerischen Selbstverständnis.
2. Rücknahme der Erhöhung der Funktionärsentschädigungen: Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich wird aufgefordert, die aktuell erfolgten Erhöhungen der Funktionärsentschädigungen rückwirkend rückgängig zu machen und diese auf das bisherige Niveau zurückzuführen.
3. Empfehlung an Sparten und Fachgruppen:
Das Wirtschaftsparlament empfiehlt allen Sparten und Fachgruppen, ebenfalls auf etwaige Erhöhungen der Funktionärsentschädigungen zu verzichten bzw. bereits erfolgte Erhöhungen gegebenenfalls rückgängig zu machen und diese auf das ursprüngliche Niveau zu belassen.
4. Transparente Offenlegung: Das Präsidium der Wirtschaftskammer Oberösterreich wird beauftragt, eine transparente, nachvollziehbare und öffentlich zugängliche Aufstellung sämtlicher aktuell gewährter Funktionärsentschädigungen – einschließlich jener in Bezirksstellen, Sparten und Fachgruppen – vorzulegen.
5. Weiterleitung an die Wirtschaftskammer Österreich: Der Beschluss ist als Empfehlung auch an die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zu übermitteln, um dort analoge Transparenz- und Verantwortungskriterien zu verankern.