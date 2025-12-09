Stimmungsvoller „EPU-Weihnachtspunsch“ der Bezirke Grieskirchen und Eferding

1.360 Ein-Personen-Unternehmen im Bezirk Eferding und 2.540 Ein-Personen-Unternehmen im Bezirk Grieskirchen sind ein unverzichtbarer Bestandteil der oberösterreichischen Wirtschaft und ein wichtiger Faktor in der heimischen Unternehmenslandschaft. Sie sind schnell, innovativ und flexibel – der Turbo für die wirtschaftliche Entwicklung.

EPU sind ein wachsender wirtschaftlicher Faktor mit stabilen geschäftsmodellen und in nahezu allen Branchen zu finden. Sie sind Kooperationspartner von KMU, regionale Anker, innovative Dienstleister und exportieren sogar. Es ist wichtig, diese positive Entwicklung zu unterstützen und den EPU-Sektor als wichtigen Bestandteil der Wirtschaft zu fördern.

Moderator Martin Burgholzer begrüßte die Besucherinnen und Besucher und holte zur 1. Talkrunde den Obmann der WKO Grieskirchen Günther Baschinger und die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FidW) Helga Schörgendorfer auf die Bühne, die beide sehr ehrlich über die turbulenten Zeiten als WKOÖ-Funktionär sprachen. Im Gespräch stellten sie die vielen Leistungen der WKOÖ und der Bezirksstellen, auch für EPU, näher vor und betonten die Wichtigkeit unserer regionalen EPU und KMU. Günther Baschinger und Helga Schörgendorfer präsentierten auch die innovativen WKO Grieskirchen und FidW-Veranstaltungsformate.

Unternehmensgeschichten regionaler EPU

Sehr abwechslungsreich war auch die zweite Talkrunde mit ausgewählten EPU, die sehr pointiert sich und Ihre Unternehmensgeschichte präsentierten. Sabine Mühleder, Markus Zimmerberger, Kerstin Weixelbaumer und Michel Kirchberger regten mit ihren Statements zum Nachdenken an. Im Anschluss folgte ein Statement von Tobias Luger, Obmann der WKO Eferding, der auch vor mehr als einem Jahrzehnt als EPU startete und mittlerweile mehr als 30 Mitarbeiter beschäftigt. Er stellte die Services für Ein-Personen-Unternehmen sehr eindrucksvoll vor. Speziell das EPU-Portal www.epu.wko.at sollte ständig genutzt werden.

© Maringer V.l.: Hans Moser, Günther Baschinger, Kerstin Weixelbaumer, Lisa Fuchs, Sabine Mühleder, Markus Zimmerberger, Michel Kirchberger, Tobias Luger.

Ein absoluter Höhepunkt des Abends war die KEYNOTE von Lisa Fuchs: „Erfolgreich solo - Was EPU von der Wildnis fürs eigene Business lernen!“ Nach dem offiziellen Teil fand ein reger Austausch unter Gleichgesinnten im Saal der WKO Grieskirchen statt. WKO Leiter Hans Moser freute sich mit seinem Mitarbeiterteam über den großen Erfolg dieser Veranstaltung.