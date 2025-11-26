Austausch, Vernetzung und unternehmerischer Spirit in festlicher Atmosphäre

Zahlreiche EPU aus unterschiedlichsten Branchen nutzten die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Kontakte zu knüpfen und mögliche Kooperationen auszuloten. „Unser Ziel ist, EPU Räume zu bieten, in denen echte Verbindungen entstehen können – beruflich wie menschlich“, betont Michael Stingeder, EPU-Sprecher der WKO Oberösterreich. „Gerade Ein-Personen-Unternehmen profitieren immens von starken Netzwerken, neuen Perspektiven und inspirierenden Gesprächen.“

Interaktives EPU-Bingo als Eisbrecher

Ein Highlight des Abends war das eigens entwickelte EPU-Bingo, das spielerisch dabei half, das eigene Unternehmen vorzustellen und ins Gespräch zu kommen. Die unternehmerischen Werte, die im Bingo aufgegriffen wurden, luden dazu ein, Gemeinsamkeiten zu entdecken, Business-Themen anzusprechen und mögliche Anknüpfungspunkte für künftige Zusammenarbeit zu finden.

© Cityfoto WKOÖ-Direktor-Stv. Friedrich Dallamassl (l.), Sarah Radinger, (2. v. l.), EPU-Sprecher Michael Stingeder (r.) mit einer Gruppe des diesjährigen EPU-Mentorings.

Pitch-Bar und Marktplatz: Austausch auf den Punkt gebracht

Großen Zuspruch fand auch die Pitch-Bar, an der sich die Gäste entlang kurzer, inspirierender Impulse austauschten. „Initiativen wie diese sind ideal, um neue Blickwinkel zu bekommen und potenzielle Schnittstellen mit anderen zu erkennen“, so Stingeder. Ergänzend dazu bot ein eigens eingerichteter Marktplatz vielfältige Möglichkeiten, Geschäftskontakte zu knüpfen, das eigene Angebot sichtbar zu machen und ins Gespräch mit potenziellen Kooperationspartnern einzutauchen. Viele Teilnehmende nützten diese Gelegenheit, um konkrete Projekte und gemeinsame Ideen anzustoßen. Besonders gut besucht war zudem der Info-Stand zu den umfangreichen Service- und Unterstützungsangeboten der WKO Oberösterreich. Gerade für Ein-Personen-Unternehmen gibt es eine breite Palette an maßgeschneiderten Services – von Fördermöglichkeiten über Weiterbildung bis hin zu Beratungsangeboten. Viele Gäste nutzten die Chance, sich direkt vor Ort über passende Leistungen zu informieren.

© Cityfoto

Starkes Netzwerk als Erfolgsfaktor

Der Abend zeigte deutlich, wie wertvoll der Austausch zwischen Ein-Personen-Unternehmen ist. Die Gespräche reichten von ersten Kooperationsansätzen über gemeinsame Projektideen bis hin zu neuen Geschäftskontakten. Viele Teilnehmende betonten, wie inspirierend es sei, Menschen zu treffen, die ähnliche Herausforderungen kennen und gleichzeitig völlig unterschiedliche Lösungswege verfolgen.

„Mit dem Weihnachtsempfang setzt die WKO Oberösterreich ein starkes Zeichen für Vernetzung, gegenseitige Unterstützung und unternehmerischen Zusammenhalt und schafft gleichzeitig eine Plattform, die weit über die Adventszeit hinaus wirkt“, freut sich Michael Stingeder über den neuerlichen Erfolg der Veranstaltung.