2 neue Erdbauerinnen und 22 neue Erdbauer erhielten ihre Diplome

Am 13. Februar fand in der BAUAkademie BWZ OÖ in Steyregg/Lachstatt die offizielle Übergabe der Diplome an 24 neue Erdbauer und mit Theresa Rohregger und Nora-Elisa Weidinger auch an zwei neue Erdbauerinnen statt. Der Präsident der BAUAkademie Baulandesinnungsmeister-Stv. Norbert Hartl, BAUAkademie-Leiter Harald Kopececk und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer haben die Diplome im Rahmen einer kleinen Feierstunde übergeben.



Folgende neue Erdbauer haben die Diplome erhalten

Oberösterreich: Thomas Ammer, St. Marienkirchen; Gerhard Brugger, Engerwitzdorf; Markus Eder, St. Marienkirchen; Gerhard Ederer, Ruprechtshofen; Andreas Eisschiel, Aigen-Schlägl; Simon Hatheier, Mühlheim am Inn; Sebastian Huber, St. Willibald; Philipp Knoll, Schwertberg; Markus Langer, Pregarten; Daniel Mayr, Regau; Raffael Mayrhofer, Marchtrenk; Lukas Mühlberger, Puchenau; Florian Neudorfer, Neukirchen; Alexander Radler, Ottensheim; Klaus Reiter, Linz; Theresa Rohregger, Linz; Simon Schneeweiß, Attersee; Markus Schönberger, Auberg; Joachim Stöttner, St. Ulrich im Mühlkreis; Nora-Elisa Weidinger, Sankt Aegidi

Niederösterreich: Christopher Haas, Ardagger; Christian Haimberger, St. Peter in der Au; Andreas Bittner, Hohenruppersdorf

Slowakei: Roman Adamica, Hrustin



Erdbauunternehmen sind wichtiger Teil der Bauwertschöpfungskette

Erdbauunternehmen sind regional verbunden, sichern heimische Arbeitsplätze und sind ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette am Bau. In OÖ gibt es aktuell rund 430 Erdbaufachbetriebe. Nur diese dürfen das Erdbau-Logo führen. Der professionelle Erdbau umfasst weit mehr Leistungen und Tätigkeiten als „nur“ den richtigen Umgang mit schwerem Gerät zur Bewegung von Erde, Schotter und Steinen. Erdbauunternehmen tragen eine hohe Verantwortung in den Bereichen technische Bauausführung, Qualität, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Materialverwertung. Das macht sie zu kompetenten Partnern rund um sämtliche Erdarbeiten, die zur Umsetzung kleiner und großer Bauprojekte gefragt sind.



Was die Erdbauer alles machen



Der Aushub von Kellern, Kanälen oder Künetten verlangt nach sehr genauer Arbeit. Das umliegende Gelände darf nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, der Aushub muss abtransportiert und/oder zwischengelagert werden, bevor er wiederverwertet oder deponiert wird. Planieren: Nach Beendigung von Erdarbeiten wird oftmals das Erdmaterial verdichtet und planiert, also geglättet. Dieser Arbeitsschritt bildet die Basis für die weitere Bearbeitung mit z.B. Asphalt im Wege- und Straßenbau.



Bei der Ausführung von Drainagearbeiten beweisen Erdbauer ihr geologisches Wissen und technisches Können. Mittels Grabungen und dem Einsetzen von Rohren, Kies und Schotter wird Bodenwasser gezielt um- und abgeleitet. Steinschlichtungen: Zur systematischen Bewegung von Erde und Gestein gehört auch das fachgerechte Schlichten von Geröll und Fels, z.B. in Form einer gesicherten Böschung oder einer Steinmauer aus entsprechend großen und schweren „Findlingen“. Der Erdbau bietet dafür Maschinen, Material und Know-how.

