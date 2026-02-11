Gründende müssen im Entstehungsprozess zahlreiche Themen im Blick behalten: gewerberechtliche Fragen zu Tätigkeit und Standort, die passende Rechtsform oder steuer- bzw. sozialversicherungsrechtliche Fragen. Darüber hinaus muss ein betriebswirtschaftliches Konzept erarbeitet werden: Was kostet meine Leistung? Ab wann wirtschafte ich kostendeckend? Wie komme ich zu meinem Unternehmerlohn?

Unter dem Motto „Gründlich beraten. Erfolgreich starten“ steht das Gründerservice der WKOÖ Gründenden bei diesen Fragen kostenlos zur Seite. Die wichtigsten Basics erhalten Gründende in kostenlosen Leitfäden, auf dem Gründerservice-Youtube-Kanal oder beim Online-Gründungs-Fitness-Check. Im Gründer:innen-Workshop gibt es die wichtigsten Fakten für eine solide Businessplanung und erste Netzwerkkontakte. Vor der Gewerbeanmeldung sind abschließend individuelle und persönliche Beratungen möglich, um letzte Fragen zu klären. Diese sind online sowie vor Ort in allen Bezirksstellen der WKOÖ möglich.

Gründerland

Erfreulich ist, dass alle Regionen Oberösterreichs Zuwächse bei den Gründungszahlen verzeichnen. Etwa ein Drittel der Gründungen erfolgen im Zentralraum, zwei Drittel aufgeteilt auf alle übrigen Bezirke. „Die Zahlen zeigen, dass überall in OÖ fleißig gegründet wird. Durch unsere dezentrale Organisation können wir in allen Bezirken vor Ort den besten Service bieten“, so WKOÖ-Präsidentin Hummer.

Neue Möglichkeiten

Moderne Technologien eröffnen Gründenden neue Möglichkeiten und begünstigen damit auch Unternehmensgründungen. Onlineplattformen beispielsweise ermöglichen bereits jungen Unternehmen eine große Reichweite. Besonders KI beeinflusst aktuell die Wirtschaftswelt. Sie verändert, wie wir Informationen erfassen, auswerten und verbreiten – das ist in allen Branchen spürbar, ganz besonders in der Unternehmensberatung, der Werbebranche oder im Handel.





WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer:

Gründergeist ist ungebrochen!

6338 gewerbliche Unternehmen wurden vergangenes Jahr in OÖ gegründet, das ist eine erhebliche Steigerung von fast 11 Prozent gegenüber dem Jahr 2024. Hinzu kommen noch 618 Betriebsübernahmen.

Die deutliche Steigerung bei den Neugründungen stimmt optimistisch und zeigt, dass es am Wirtschaftsstandort OÖ bergauf geht. Die heimischen Jungunternehmerinnen und -unternehmer lassen sich von den derzeit herausfordernden Umständen nicht beirren und beweisen, wie viel Mut, Innovationskraft und Unternehmergeist in OÖ stecken. Vor allem zeigen die aktuellen Gründerzahlen auch, dass die Menschen an den heimischen Standort glauben und positiv in die Zukunft blicken. Jede Gründung und Übernahme ist ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort OÖ – ein wichtiges Zeichen auch für die bestehenden Betriebe im Land, die mit den derzeitigen Herausforderungen ringen.

Damit Gründungswillige ihre unternehmerischen Ziele erreichen und am Markt performen können, brauchen sie jedenfalls einen gelungenen Start ins Unternehmertum. Dabei unterstützt das Gründerservice der WKOÖ, das mit mehr als 10.000 durchgeführten Gründungs- und Nachfolgeberatungen pro Jahr die zentrale Anlaufstelle für Unternehmen in der Start- und Übergabephase ist.

Die jungen Unternehmen von heute sind unsere Arbeitsplätze und Wertschöpfung von morgen.



