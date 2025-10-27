Erfolgreiche Betriebsnachfolge

Nach einer Vorstellung der Serviceangebote der WKOÖ zum Thema Nachfolge von Anna Oberlaber (WKOÖ-Gründerservice) zeigten Thomas Reischauer (Reischauer-Consulting GmbH) und Alexandra Tobin-Vallant (Good two Finance GmbH) mit praxisnahen Einblicken, wie komplex, aber auch gestaltbar eine Betriebsnachfolge ist. Neben harten Fakten wie Unternehmensbewertung und Finanzierung kamen auch die oft heiklen, familiären Aspekte einer Übergabe zur Sprache. Besonders wertvoll war der offene Austausch, bei dem Erfahrungen geteilt und neue Perspektiven gewonnen wurden.



„Eine Übergabe ist nicht mit einem Handschlag erledigt, sondern ein Prozess, der Vertrauen, Klarheit und Begleitung braucht. Mit unserer Veranstaltung unterstützen wir sowohl Betriebsübergebende als auch Übernehmende dabei, frühzeitig zu planen und die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Nachfolge zu stellen“, resümierte Klemens Ruttmann, Bezirksstellenleiter der WKO Urfahr-Umgebung.