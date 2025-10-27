Zum Inhalt springen
v.l.: Klaus Madlmair (Leiter WKOÖ-Gründer-/Förderservice), Birgit Maria Breitenberger (WKOÖ-Gründerservice), Anna Oberlaber (WKOÖ-Gründerservice), Thomas Reischauer, (Reischauer-Consulting GmbH), Alexandra Tobin-Vallant (Good two Finance GmbH), Klaus Schobesberger (Obmann WKO Linz-Stadt), Andrea Danda-Bäck (Leiterin WKO Linz-Land), Peter Polgar (Leiter WKO Linz-Stadt), Klemens Ruttmann (Leiter WKO Urfahr-Umgebung)
© WKOÖ

Erfolgreiche Betriebsnachfolge

Wie gelingt es, das eigene Lebenswerk in die richtigen Hände zu legen? Diese Frage lockte zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer in die Wirtschaftskammer Oberösterreich. Unter dem Motto „Betriebsnachfolge leicht gemacht“ drehte sich alles um die Unternehmensnachfolge.

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 27.10.2025

Nach einer Vorstellung der Serviceangebote der WKOÖ zum Thema Nachfolge von Anna Oberlaber (WKOÖ-Gründerservice) zeigten Thomas Reischauer (Reischauer-Consulting GmbH) und Alexandra Tobin-Vallant (Good two Finance GmbH) mit praxisnahen Einblicken, wie komplex, aber auch gestaltbar eine Betriebsnachfolge ist. Neben harten Fakten wie Unternehmensbewertung und Finanzierung kamen auch die oft heiklen, familiären Aspekte einer Übergabe zur Sprache. Besonders wertvoll war der offene Austausch, bei dem Erfahrungen geteilt und neue Perspektiven gewonnen wurden.

„Eine Übergabe ist nicht mit einem Handschlag erledigt, sondern ein Prozess, der Vertrauen, Klarheit und Begleitung braucht. Mit unserer Veranstaltung unterstützen wir sowohl Betriebsübergebende als auch Übernehmende dabei, frühzeitig zu planen und die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Nachfolge zu stellen“, resümierte Klemens Ruttmann, Bezirksstellenleiter der WKO Urfahr-Umgebung.

v.l.: Klaus Madlmair (Leiter WKOÖ-Gründer-/Förderservice), Birgit Maria Breitenberger (WKOÖ-Gründerservice), Anna Oberlaber (WKOÖ-Gründerservice), Thomas Reischauer, (Reischauer-Consulting GmbH), Alexandra Tobin-Vallant (Good two Finance GmbH), Klaus Schobesberger (Obmann WKO Linz-Stadt), Andrea Danda-Bäck (Leiterin WKO Linz-Land), Peter Polgar (Leiter WKO Linz-Stadt), Klemens Ruttmann (Leiter WKO Urfahr-Umgebung)
© WKOÖ v.l.: Klaus Madlmair (Leiter WKOÖ-Gründer-/Förderservice), Birgit Maria Breitenberger (WKOÖ-Gründerservice), Anna Oberlaber (WKOÖ-Gründerservice), Thomas Reischauer, (Reischauer-Consulting GmbH), Alexandra Tobin-Vallant (Good two Finance GmbH), Klaus Schobesberger (Obmann WKO Linz-Stadt), Andrea Danda-Bäck (Leiterin WKO Linz-Land), Peter Polgar (Leiter WKO Linz-Stadt), Klemens Ruttmann (Leiter WKO Urfahr-Umgebung)