Erfolgreicher Lehrbetriebsabend an der LWBFS Waizenkirchen: 10 Jahre Ausbildungsmodell LandWirtschaft

Als Kooperation der WKO Grieskirchen und Eferding und der Fachschule Waizenkirchen fand Ende Februar der traditionelle Lehrbetriebsabend statt. Ziel dieses Abends war es, dass die SchülerInnen der 2. Jahrgänge und deren Eltern Kontakte zu zukünftigen ArbeitgeberInnen knüpfen. Die Organisatoren, WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser sowie Direktor Walter Raab, Direktorstellvertreter Günther Hinterholzer und Koordinatorin Birgit Stoiber von der Fachschule waren von der Zahl der teilnehmenden Firmen überwältigt. 45 regionale Unternehmen präsentierten die verschiedensten Berufsbilder und vereinbarten mit den Jugendlichen bereits Schnuppertermine für die kommenden Monate. Ein 4-wöchiges gewerbliches Praktikum folgt im September des heurigen Jahres.

Enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Im Ausbildungsmodell „LandWirtschaft“ arbeiten die regionalen Betriebe und die Fachschule Waizenkirchen eng zusammen. Während der dreijährigen Ausbildungszeit an der LWBFS Waizenkirchen erhalten die Schülerinnen und Schüler eine fundierte landwirtschaftliche Ausbildung. Am Ende der Fachschulzeit schließen sie ihre erste Berufsausbildung ab und sind landwirtschaftliche/r Facharbeiterin/Facharbeiter. Bereits während der schulischen Ausbildung in Waizenkirchen sammeln die zukünftigen Lehrlinge in einem Praktikum erste Erfahrungen in einem Lehrbetrieb und können im Anschluss an die Fachschule gleich in das zweite Lehrjahr einsteigen. Somit können sie nach 5 Jahren zwei Abschlüsse – den landwirtschaftlichen Facharbeiter und einen Lehrberuf in der Wirtschaft nach weiteren 2 Jahren Ausbildungszeit ihr Eigen nennen.

© WKOÖ Gemeinsame Freude der Kooperationspartner: v. . Günther Baschinger, Birgit Stoiber, Günther Hinterholzer, Hans Moser.