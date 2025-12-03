Etzi-Haus mit neuer Fertighaus-Linie

Bereits seit 1993 ist Etzi-Haus als Generalunternehmen in Österreich tätig. Der Familienbetrieb vereint jahrzehntelange Erfahrung mit modernem Know-how im Hausbau und realisiert individuelle Wohnträume. Dabei begleitet Etzi-Haus von der ersten Idee bis zum bezugsfertigen Eigenheim. Das besondere dabei ist die Spezialisierung auf Fertigteilhäuser. Das Unternehmen bietet durchdachte Hauskonzepte an, die im Werk in Ried im Traunkreis gefertigt und dann innerhalb von rund zwei Wochen am Baugrundstück des Kunden aufgestellt werden.

Auch individuelle Architekten-Häuser können auf diese Weise gefertigt werden. Neu eingeführt wurde die Hauslinie „WALLY“, die in Zusammenarbeit mit der max-Bausysteme GmbH entwickelt wurde, um das Eigenheim so kostengünstig wie möglich zu machen.

An einem Ort: ETZI-World

Einen Überblick über das gesamte Angebot kann man sich in der im Jänner eröffneten ETZI-World machen. Dort werden zusätzlich zu den eigenen Produkten auch Leistungen anderer Unternehmen ausgestellt. „Kooperation ist für uns ein wichtiges Thema und auch für unsere Kunden ist es toll, wenn sie alle Leistungen und Produkte an einem Ort sehen, eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, so Stefanie Etzenberger, die mit ihrem Vater und ihrem Bruder die Geschäftsführung von Etzi-Haus bildet. Das zentrale Highlight der Etzi-World ist ein „Haus im Haus“. Direkt in der Etzi-World ist ein reales Musterhaus eingebaut, das in der gleichen Weise auch gekauft werden kann.

Weitere Produktneuheit

Nachhaltigkeit spielt für das Bauunternehmen eine große Rolle. Zur Etzi Group gehört die Terra Innova GmbH, die sich auf das Recycling von Ziegelabfall spezialisiert hat und diese als Substrat für die Begrünung von Dachterrassen oder anderen Flächen aufbereitet.

Zu Etzi-Haus

