Der Anwendungsbeginn wurde verschoben und der Bürokratieaufwand wird reduziert. Die wesentlichen Punkte sind:

Verschiebung des Anwendungsbeginns um ein Jahr

30. Dezember 2026: Geltungsbeginn für große und mittlere Unternehmen

30. Juni 2027: Geltungsbeginn für Kleinst- und Kleinunternehmen

Erleichterungen für nachgelagerte Marktteilnehmer

Nachgelagerte Marktteilnehmer und Händler müssen keine Sorgfaltspflicht-Erklärungen mehr einreichen.

Sie müssen die Referenznummern nicht mehr in der Lieferkette weitergeben.

Nur der erste nachgeschaltete Akteur muss die Referenznummern sammeln und aufbewahren.

Beispiel Rohholz: Erstinverkehrsbringer = Forstwirt → erster nachgelagerter Akteur = Sägewerk

Erstinverkehrsbringer = Forstwirt → erster nachgelagerter Akteur = Sägewerk Beispiel Import: Erstinverkehrsbringer = Importeur → erster nachgelagerter Akteur = Großhändler

Verpflichtungen der Erstinverkehrbringer

Nur Erstinverkehrbringer müssen eine vollständige Sorgfaltserklärung erstellen.

Kleinst- und Kleinunternehmen aus Ländern mit geringem Risiko müssen nur eine einmalige vereinfachte Erklärung abgeben.

Anpassung des Anwendungsbereichs

Bestimmte Druckerzeugnisse (z.B. Bücher, Zeitungen, gedruckte Bilder) wurden aus dem Anwendungsbereich gestrichen.

Verpflichtende Vereinfachungsprüfung

Die Europäische Kommission muss bis 30. April 2026 eine Vereinfachungsprüfung durchführen.

Ein Bericht an Rat und Parlament ist vorzulegen, ggf. mit weiterem Legislativvorschlag.

Laufender Austausch & IT-System

Ein kontinuierlicher Austausch mit Experten, Interessengruppen und Wirtschaftsbeteiligten wird vereinbart.

Die zuständigen Behörden müssen erhebliche Störungen des IT-Systems an die Kommission melden.

Webinar-Tipp EU-Entwaldungsverordnung

Im Webinar „Aktuelles zur EU-Entwaldungsverordnung“ (EUDR) der Sparte Industrie erhalten Sie einen präzisen Überblick über den aktuellen Stand der Verhandlungen, welche Verpflichtungen zu welchen Zeitpunkten tatsächlich gelten, und erfahren, wie Unternehmen die Anforderungen der EUDR rechtskonform und effizient in ihre Compliance-Strukturen integrieren können.

Termin: 19. 12., ab 8.30 Uhr