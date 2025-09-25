Oberösterreichs Fachkräfte zeigten bei Berufs-EM in Dänemark auf

2x Gold, 2x Silber, 1x Bronze: Das ist die beeindruckende Bilanz für das oberösterreichische Team bei den neunten Berufseuropameisterschaften EuroSkills, die am 13. September in Herning/Dänemark zu Ende gegangen sind. Mehr als 600 sogenannte Young Professionals, also ausgelernte Fachkräfte und Absolventen von berufsbildenden Schulen unter 25 Jahren, kämpften dort drei Tage lang um Edelmetall.

© SkillsAustria Jonas Danninger

© SkillsAustria Lukas Ritzberger (re.) siegte gemeinsam mit Teamkollegen Lukas Miedler bei den Betonbauern.

Die oberösterreichischen Top-Platzierungen im Überblick:

Goldmedaillen:

Jonas Danninger aus Herzogsdorf, beschäftigt bei Hauser Kältetechnik Gmbh, Beruf Kälte- und Klimatechnik.

Lukas Ritzberger aus Enns, beschäftigt bei Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H (mit Teamkollege Lukas Miedler aus Niederösterreich), Beruf Betonbau

© SkillsAustria Miriam Haider (li.) freut sich mit Teamkollegin Theresa Fink über Silber.

© SkillsAustria Martin Riegler

Silbermedaillen:

Miriam Haider aus Traberg, beschäftigt bei OÖ Theater und Orchester GmbH (mit Teamkollegin Theresa Fink aus Salzburg) im Beruf Modetechnologie

Martin Riegler aus Schönau, beschäftigt bei voestalpine Stahl Gmbh, Beruf Anlagenelektrik

© SkillsAustria Daniel Schinagl

Bronzemedaille

Daniel Schinagl aus Lengau, beschäftigt bei Palfinger Europe GmbH, Beruf Schweißer

Zusätzlich zu fünfmal Edelmetall wurden sieben weitere heimische Fachkräfte mit einer Medallion for Excellence ausgezeichnet:

Bäckerin Sarah Klinger aus Bad Zell (Bio Bäckerei Stöcher)

Elektroniker Jakob Schaumberger aus Leonding (Absolvent HTL Leonding)

Elektrotechniker Florian Demelbauer aus Peuerbach (Expert Tauschek)

Gartengestalter Maximilian Lindlbauer Alberndorf in der Riedmark und Roman Stadler aus Grünau im Almtal (Gartengestaltung Schinagl)

Koch Hannes Sortsch aus Oberneukirchen (Das Traunsee - Bootshaus)

Konditorin Lisa Schögl aus Altmünster (Cafe-Konditorei Grellinger)

WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak, der die jungen Fachkräfte direkt vor Ort unterstützt hat, freut sich über die starke Teamleistung: „Von den ingesamt österreichischen 44 Starterinnen und Startern in Dänemark stellten die oberösterreichischen Fachkräfte mit 14 fast ein Drittel. Das unterstreicht die breite Qualität unserer dualen Ausbildung und zeigt, dass sich unsere Ausbildungsbetriebe besonders für ihren Fachkräfte-Nachwuchs engagieren“.

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratuliert den erfolgreichen Nachwuchsfachkräften: „Seit die Berufseuropameisterschaften 2008 zum ersten Mal stattgefunden haben, hat Oberösterreich 18 Gold-, 14 Silber und 9 Bronzemedaillen erobert. Eine großartige Leistung, ein Zeichen von Kontinuität und ein Signal für alle jungen Menschen: die Berufsausbildung ist eine hervorragende Basis für die Zukunft."

Glückwünsche kommen auch von Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner: „Top ausgebildete Fachkräfte sind ein zentraler Wettbewerbsfaktor und die Erfolge bei den Berufseuropameisterschaften somit beste Werbung für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich.“