Jahrzehntelang galten die Spielregeln des freien Handels, des Abbaus von Zöllen und der multilateralen Zusammenarbeit in internationalen Organisationen. Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert - insbesondere seit der neuen US-Präsidentschaft. Zölle sind zum bestimmenden Element der Handelspolitik geworden. Kriege, Krisen und Konflikte belasten den internationalen Handel in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.



Zwar bleibt Oberösterreich mit Abstand das exportstärkste Bundesland Österreichs, jedoch verzeichnete OÖ 2024 auch den größten Rückgang im Export. Dieser beträgt 11,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023 (bzw. ein Minus von 6,03 Mrd. Euro). Dieser Negativtrend zieht sich grundsätzlich durch ganz Österreich: Sieben der neun Bundesländer verzeichneten sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten Rückgänge.



„Es ist wichtig, dass wir diese Zahlen ernst nehmen und die Herausforderungen, die sie mit sich bringen, annehmen. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass es trotz der aktuellen Schwierigkeiten Chancen gibt, die unsere heimischen Unternehmen nutzen können, um ihren globalen Erfolg zu festigen," so Doris Hummer, Präsidentin der WKO Oberösterreich.



Die herausfordernde konjunkturelle Lage und globale Unsicherheiten spiegeln sich auch in der Österreichischen Außenhandelsbilanz für das Jahr 2024 wider: „Oberösterreich ist als Industriebundesland von den internationalen wirtschaftlichen Entwicklungen besonders betroffen. Trotzdem konnte sich Oberösterreich einmal mehr als ‚Exportland Nr. 1‘ unter den Bundesländern behaupten. Mit Exporten in der Höhe von 48,2 Mrd. Euro bzw. 25,2 Prozent entfallen – trotz eines konjunkturbedingt deutlichen Rückgangs – nach wie vor mehr als ein Viertel aller Exporte Österreichs auf unser Bundesland“, dankt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner den heimischen Exporteuren für ihre Erfolge in ganz schwierigen Zeiten.



