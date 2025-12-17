Fachgruppe UBIT verlost iPad

„In der Informationstechnologie liegen die Berufe der Zukunft. Die Jugend darauf hinzuweisen, ist der Interessenvertretung der IT-Unternehmen in der Wirtschaftskammer ein großes Anliegen. Angesichts des seit Jahren herrschenden Mangels an IT-Fachkräften hat dieses Thema eine große Brisanz“, so Markus Roth, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT). „Eine fundierte IT-Ausbildung ist praktisch eine Jobgarantie. Krisenfestes Einkommen und interessante Berufsperspektiven inklusive.“ Ein Teil der Nachwuchsförderung der Fachgruppe UBIT ist der Informationsstand bei der Messe „Jugend & Beruf“, bei der auch immer ein Gewinnspiel veranstaltet wird.



Gewinner des heurigen Gewinnspiels ist Julian Schneeberger aus Linz, der derzeit die Mittelschule besucht und sich für den IT-Lehrberuf und speziell fürs App-Coding interessiert. Thomas Oberngruber, Geschäftsführer der Sparte Information und Consulting, überreichte Schneeberger als Hauptpreis ein iPad. „Wir müssen es in Zukunft noch viel stärker schaffen, die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für technische Anwendungen zu wecken, und ihnen vermitteln, wie vielfältig und spannend IT ist“, so Oberngruber.

