Faible für Architektur und Interieur als Beruf

Einen Blick für Häuser kann man der Schenkenfeldnerin Julia Wahl attestieren. Sie hat über ein paar Zufälle ihre Profession in der Fotografie von Gebäuden und Interieurs gefunden. Nach dem Besuch der Prager Fotoschule und dem erfolgreichen Abschluss derselben hat sie sich dafür entschieden, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Julia Wahl hat dabei ihr Faible für Architektur zum Inhalt ihres beruflichen Lebens gemacht.

Nach dem Besuch der Prager Fotoschule und dem erfolgreichen Abschluss derselben hat sie sich dafür entschieden, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Julia Wahl hat dabei ihr Faible für Architektur zum Inhalt ihres beruflichen Lebens gemacht.

Neue Perspektiven

Sie fotografiert Gebäude und Interieurs aller Art. Ihr Fokus liegt dabei auf Formensprache, Proportion und Bildaussage.Wahl ist bestens ausgerüstet, sie besitzt eine Drohne, kann damit neue Perspektiven eröffnen und spannende Raumbezüge herstellen. Sie hat einen feinen Blick, Muster, Materia-

lien, Farben und Formen ergeben für sie ein Gesamtbild, das sie umsetzen kann. „Das Konzept spürbar machen", sagt sie, sei ihre Intention.

Enger Kundenbezug

Sie begleitet auch Bauprozesse fotografisch und dokumentiert die Ausgangssituation, die Entwicklung und das Endergebnis. Dass es dabei immer menschelt, versteht sich für sie von selbst. Ihre Firma ist ihr Leben, der Bezug zu den Kunden die Essenz für den Erfolg. „Meine Kunden wollen, dass ich ihr Projekt so zeige, wie sie es gemeint haben." Gerade der Bereich Innenraum ist ihr

Steckenpferd. Dafür ist es wichtig, sich kennenzulernen und die Projekte zu besprechen. „Ich stecke in meine Arbeit mein Herzblut, die Kunden in ihre Architekturprojekte. Das matcht", so Wahl.

> www.architekturliebe.at