Mehr „Flair“ für Steyr

Das Stadtkind ist ein beliebter Fixpunkt für nachhaltige Kindermode, Holz-Spielwaren und Accessoires, früher am Stadtplatz, jetzt im „Flair“. Inhaberin Stefanie Mayrbäurl ist von der Zugkraft des historischen Zentrums von Steyr voll überzeugt. Daher setzt sie alles daran, um dessen Attraktivität weiter zu erhöhen. „Die Leerstände in meiner Nachbarschaft haben mich immer schon gestört und ich wollte etwas dagegen tun. Auf einem Empfang der WKO Steyr habe ich Michael Obermair kennengelernt und die Gelegenheit beim Schopf gepackt, ihm mein Konzept vorzustellen.“

Behutsam revitalisiert

Der Architekt war auf Anhieb von der Kombination aus Verkaufs-, Büro-, Gastronomie- und multifunktionalen Veranstaltungsflächen überzeugt. Gemeinsam haben die beiden Brigitte Ecker für die Idee begeistert, ihre Immobilie in der Enge Gasse 12-14 behutsam zu revitalisieren. Im Oktober 2025 wurde das ehemalige Modehaus Haubeneder unter dem Namen „Flair“ als lebendiger Treffpunkt für Einkaufen, Genießen und Arbeiten neu eröffnet.

Projekt mit Vorbildwirkung

Neben Stadtkind sind GEA und das Bistro Le Flair die ersten gewerblichen Mieter. „Hier ist ein Projekt mit echter Vorbildwirkung entstanden“, betont Bettina Stelzer-Wögerer, Obfrau der WKO Steyr-Stadt. „Das zeigt, dass unsere Stadt nicht nur attraktiv, sondern auch vielfältig ist.“

Dieses enorme Potenzial müsse man nun mit einem Schulterschluss aller Beteiligten in Frequenz und wirtschaftlichen Erfolg ummünzen. „Wir werden alles unternehmen, um Initiativen für den Standort Steyr zu unterstützen und eine echte Aufbruchstimmung zu erzeugen“, betont Stelzer-Wögerer.

Zu „Flair“