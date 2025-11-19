Edler Glanz und erdige Geborgenheit mit nachhaltigem Anspruch

Zu Beginn der Weihnachtszeit verwandeln sich die Blumenfachgeschäfte in kleine Wunderwelten: mit stimmungsvollen Auslagen, individuell gefertigten Adventkränzen und weihnachtlichen Arrangements. „Unsere Floristinnen und Floristen kreieren Weihnachtsstimmung zum Anfassen, mit natürlichen, nachhaltigen Materialien und mit einem Gespür für das, was Menschen brauchen, um ihr Zuhause in eine Wohlfühloase zu verwandeln“, betont Landesinnungsmeisterin Elke Lumetsberger.

Auch heuer präsentieren sich fünf weihnachtliche Trends, zusammengestellt von BLOOM’s. Gemeinsam haben alle Werkstücke, dass sie von Hand und mit Herz gefertigt wurden. „Unsere Floristinnen und Floristen setzen diese Trendssensibel und mit regionalen Materialien um“, so Elke Lumetzberger weiter.

Soulful Place – Geborgenheit mit warmen Erdtönen

Wer sich nach einem Fest der Ruhe und inneren Einkehr sehnt, findet im Trend „Soulful Place“ den Gegenpol zum Vorweihnachtstrubel. Erdige Beige- und Brauntöne, akzentuiert mit tiefem Dunkelrot, schaffen Geborgenheit. Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Naturmaterialien. Keramik, Glas und Holz sorgen für Wärme, während Exoten wie Orchideen, Anthurien, Amaryllis, Chrysanthemen und Rosen oder Lilien Kontraste setzen und dem Gesamtbild eine luxuriöse Note verleihen.

Northern Skies – Nordlicht für Zuhause

Wie ein Blick in den klaren Sternenhimmel über dem Polarkreis, so wirkt der floristische Trend „Northern Skies“. Kühle Blau-, Grau- und Violetttöne, veredelt mit silbernen Akzenten, kreieren einen fast mystischen Look. Für floraleHighlights sorgen Chrysanthemen, die mit Christrosen und Silberblatt sowie Birkenrinde, Moos und Zweigen harmonieren, dunkelviolette Orchideen setzen Farbakzente.

Dreamful Delight – Märchenhafter Blütenzauber

Zum Träumen animiert der Trend „Dreamful Delight“ lieben. Pudrige Töne, Vintage-Rosa und sanftes Weiß verleihen dem Ambiente eine Atmosphäre von Leichtigkeit, Romantik und Gemütlichkeit. Verspielte Accessoires begleiten diesen Trend. Getrocknete Blüten, Orchideen, Amaryllis, Weihnachtssterne, gepaart mit Wolle und Holz sorgen für eine weiche Haptik und natürliche Erdung.

Greenscape – Moderne Natur, neu gedacht

„Greenscape“ steht für eine frische, junge Interpretation von Natürlichkeit. Grüntöne in allen Nuancen, von kühlem Blaugrün bis warmem Oliv, bilden die Basis dieses spannenden Looks, der wild, jung und klar zugleich wirkt. Im Mittelpunkt stehen recycelte und nachhaltige Materialien, kombiniert mit Holz.

Beloved Retreat – Zuhause in der Erinnerung

Mit „Beloved Retreat“ kehrt Weihnachten dorthin zurück, wo es sich oft am schönsten anfühlt: in die Erinnerungen an früher. Nostalgie spielt die Hauptrolle – nicht als staubiges Relikt, sondern als liebevolles, neu interpretiertes Lebensgefühl. Warme Rottöne und natürliche Materialien bilden das Fundament, ergänzt durch Nuancen in Grau, Schwarz und Blau. So entsteht ein wohliges Gefühl.

Dabei ist es egal, für welche Stilwelt man sich entscheidet: Mit dem floristischen Werkstück zieht nicht nur ein weihnachtliches Accessoire ins Zuhause ein, sondern auch ein Stück Wärme, Ruhe und Vorfreude.