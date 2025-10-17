Florian Baumgartner ist neuer Landesvorsitzender der JWOÖ

Der Unternehmer Florian Baumgartner, Gründer der Werbeagentur Gipfelstürmer mit Sitz in Schörfling am Attersee, wurde im Rahmen der heutigen Landeskonferenz der Jungen Wirtschaft Oberösterreich (JWOÖ) zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er übernimmt damit die Funktion von Michael Wimmer, der sich seit 2022 für die Interessen von jungen Selbständigen einsetzte.

Unterstützt wird Florian Baumgartner von Ines Trenda, Leo Jindrak und Lukas Krainz. Gemeinsam bilden sie das neue Führungsteam der JWOÖ, das eine klare Vision hat: junge Selbstständige in ihrem Tun unterstützen, für ihre Interessen kämpfen und ihnen eine emotionale Heimat bieten.

Florian Baumgartner: Kreativer Kopf und Kennzahlen-Marketer

Florian Baumgartner gründete 2019 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner David Leitner die heutige Gipfelstürmer GmbH, welche mittlerweile an zwei weiteren Unternehmen beteiligt ist. Davor sammelte er jahrelang Erfahrung als Moderator und Reporter und war dabei bereits überwiegend selbständig tätig mit Auftraggebern quer durch die österreichische Medienbranche. Der Schwerpunkt der Gipfelstürmer GmbH liegt auf dem Marketing und der Personalgewinnung für mittelständische Unternehmen, insbesondere in der Tourismus- und Technikbranche. Das Angebot umfasst Webdesign, Social-Media-Betreuung und Social-Recruiting. Die von Baumgartner und seinem Team entwickelten Maßnahmen zielen darauf ab, messbare Effekte zu erzielen – von höherer Sichtbarkeit am Markt über mehr Bewerbungen bis zum Umsatzplus.

Als neuem Landesvorsitzenden und damit Sprachrohr für rund 30.000 junge Menschen sind ihm insbesondere der Zusammenhalt und das Netzwerken ein Anliegen. „Ich bin davon überzeugt, dass junge Unternehmerinnen und Unternehmer mehr denn je eine starke Interessenvertretung und ein persönliches Netzwerk brauchen. Als Gründer oder Nachfolger begibst du dich prinzipiell in ein Terrain, dass dir fremd ist. Viele neue Aufgaben prasseln auf dich ein, immer mehr Fragezeichen tauchen auf, im Freundeskreis sind häufig keine Unternehmer. Die JWOÖ ist ein ausgezeichnetes Netzwerk, ein erster unternehmerischer Heimathafen“, so Baumgartner, der bereits seit 2020 Mitglied der JWOÖ ist und seit 2021 Bezirksvorsitzender der JW Vöcklabruck. Sein Ziel ist, Oberösterreich als starke, zukunftsorientierte Region zu positionieren, die einen idealen Nährboden für die Selbständigkeit bietet: „Nur wenn wir der Geschwindigkeit an Entwicklungen standhalten und in Form von Technologien und Digitalisierung vorne mit dabei sind, können wir den Wettbewerb annehmen und so den Wohlstand sichern.“

© Hausi Flo Florian Baumgartner ist neuer Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Oberösterreich.





Ines Trenda: Talente-Expertin mit Mut zur Übernahme

Ines Trenda führt das Familienunternehmen „Fun-i-versum“ in Sankt Oswald bei Freistadt bereits in vierter Generation. Bereits seit 2017 im Betrieb tätig, hat sie 2021 die Geschäftsführung übernommen und arbeitet täglich mit Kindern und Jugendlichen zusammen, um deren individuelle Talente zu entdecken und zu fördern, um sie bei der Ausbildungs- und Berufsauswahl zu unterstützen.

Seit 2022 ist sie die stellvertretende Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Freistadt. In ihrer neuen Funktion als Landesvorsitzender-Stv. legt sie ihre Schwerpunkte auf die Betriebsnachfolge, Bildung sowie Familienunternehmen. Einen weiteren Fokus legt sie zusätzlich auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Es darf nicht entweder oder heißen. Wir brauchen hier neue Denkmuster, neue Modelle und vor allem: ehrliche Gespräche“, so Trenda. Als jemand, die selbst ein Unternehmen übernommen hat, weiß sie um die Herausforderungen bestens Bescheid: „Ich bin Unternehmerin in vierter Generation – aber trotzdem ist jeder Tag wie ein Neustart. Jeder Tag ist anders, bringt neue Herausforderungen und neue Menschen, die etwas Neues in Bewegung bringen. Als Junge Wirtschaft motivieren wir die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur zur Übernahme, sonderen untersützen sie auch, die Familien- und Traditionsbetriebe in und durch die nächste Generation zu führen“, erklärt die Unternehmerin.

Leo Jindrak: Handwerkliches Können trifft auf Sinn für Unternehmertum

Leo Jindrak wirkt bereits seit 2014 in der bekannten Konditorei Jindrak mit, seit 2024 ist er Prokurist des Unternehmens. Der ausgebildete Konditormeister schloss 2022 das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz ab und setzt sich seit 2019 als Bezirksvorsitzender-Stellvertreter der Jungen Wirtschaft Linz ein.

Mit seiner Wahl in den Landesvorstand der Jungen Wirtschaft Oberösterreich wird sich Jindrak vor allem für Traditions- sowie Gewerbe- und Handwerksbetriebe einsetzen. Ebenso wird er sich für die Nachfolge in Unternehmen starkmachen. „Das Handwerk ist unser Rückgrat in der Wirtschaft. Durch unser Handwerk sind wir berühmt in der ganzen Welt und es ist etwas, auf das wir wirklich stolz sein können und das sollen wir auch präsentieren“, so Jindrak. Als Unternehmer in vierter Generation kennt er die Spannungspunkte zwischen Innovation und Tradition und bringt dabei viel Erfahrung mit. „Ich setze mich mit Leidenschaft für andere junge Unternehmerinnen und Unternehmer ein. Wir sind eine Gruppe, die oft nicht gehört wird, doch wir sind die Zukunft“, so der neue Landesvorsitzender-Stellvertreter Leo Jindrak.



Lukas Krainz: Start-up-Kenner mit Innovationsgeist

Noch während seiner Studienzeit entwickelte Lukas Krainz gemeinsam mit einem Studienkollegen die Plattform „Vereinsplaner“, die es ehrenamtlichen Organisationen ermöglicht, alle ihre Aspekte an einem Ort zu managen – von der Verwaltung von Mitgliederdaten bis zu den Finanzen. Inzwischen nutzen die Plattform über 15.000 Vereine. Das mittlerweile 10-köpfige Unternehmen dahinter hat seinen Sitz in der Linzer Tabakfabrik. Krainz ist Absolvent des Bachelor- und Masterstudiums „Erneuerbare Energietechnik“ an der Fachhochschule Wels und zudem auch Geschäftsführer der „lmnop group GmbH“ sowie der „LK & Friends GmbH“.

Aufgrund seiner Erfahrungen in der Start-up-Szene ist er bereits seit 2022 als Start-up-Beauftragter der JWOÖ tätig. Ebenso seit 2022 ist er stellvertretender Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Linz-Stadt. Zusätzlich zu Start-up-Agenden wird Krainz in seiner neuen Funktion als stellvertetender JWOÖ-Landesvorsitzender die Bereiche Kapitalmarkt und Digitialisierung übernehmen. „Mein Ziel ist, aktiv was voranzubringen, damit der Standort und die Rahmenbedingungen für die nächste Generation an Gründerinnen und Gründern noch attraktiver sind. Die Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind zwei enorm wichtige Themenschwerpunkte und hier kann ich mich aktiv einbringen. Zudem weiß ich aus erster Hand wie es ist, eine Firma von Null auf zu starten“, so Krainz.

Starke Stimme für junge Selbständige

Die Junge Wirtschaft Oberösterreich ist die Interessenvertretung für rund 30.000 junge Selbständige und flächendeckend im ganzen Bundesland vertreten. In jedem Bezirk gibt es mit den jeweiligen Bezirksvorsitzenden direkte Ansprechpartner, die jungen Unternehmerinnen und Unternehmern bei ihren Fragen, Problemen und Anregungen zur Seite stehen. Durch ein starkes Netzwerk, zahlreichen Events und Informationen ist die Junge Wirtschaft ein unverzichtbarer Partner für Gründerinnen und Gründer sowie ein Schrittmacher, der den Standort Oberösterreich sichert.

„Als Unternehmerin beziehungsweise Unternehmer ist man mit seinen Sorgen, Herausforderungen und Visionen nie alleine. Wir alle stellen uns täglich neuen Herausforderungen. Das Netzwerk der Jungen Wirtschaft schafft eine Plattform, wo man sich über genau diese Dinge austauschen und davon profitieren kann“, so das Team rund um den neuen JWOÖ-Landesvorsitzenden Florian Baumgartner.









© Hausi Flo Bilden das Team der Jungen Wirtschaft Oberösterreich: JWOÖ-Landesvorsitzender Florian Baumgartner (2. v. r.) mit seinen Stellvertretern (v.l.) Leo Jindrak, Ines Trenda und Lukas Krainz.



