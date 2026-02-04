Wiederaufnahme der Flugverbindung Linz–Frankfurt stärkt Wettbewerbsfähigkeit des Standorts

„Die heute angekündigte Wiederaufnahme der Flugverbindung Linz–Frankfurt ist ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich und seine Betriebe. Eine leistungsfähige internationale Anbindung ist kein Luxus, sondern eine zentrale Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Beschäftigung“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.



Oberösterreich ist ein stark exportorientierter Industriestandort mit international tätigen Unternehmen, globalen Kundenbeziehungen und eng vernetzten Lieferketten. „Für diese Betriebe – vom Leitunternehmen bis zum spezialisierten KMU – ist die rasche und verlässliche Erreichbarkeit internationaler Märkte ein entscheidender Standortfaktor. Die direkte Anbindung an ein globales Drehkreuz wie Frankfurt ermöglicht kurze Reisezeiten, planbare Geschäftsreisen und den Zugang zu weltweiten Destinationen mit einer Buchung“, so Hummer.



Die Verbindung nach Frankfurt stärkt nicht nur bestehende Unternehmen, sondern ist auch ein wichtiges Argument bei Investitionsentscheidungen, bei der Ansiedelung neuer Betriebe sowie im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte. Wer global tätig sein soll, muss auch global angebunden sein.



Positiv ist zudem die Ankündigung, dass die Flugzeiten auf internationale Anschlussverbindungen abgestimmt sind und damit echte Mehrwerte für die Wirtschaft schaffen. Für exportorientierte Unternehmen, für Projektgeschäfte und für internationale Kooperationen bedeutet das mehr Effizienz und bessere Planbarkeit im Tagesgeschäft.

