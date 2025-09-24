Forschung trifft Wirtschaft

Für kleine und mittlere, aber auch für große Unternehmen, kann es teilweise herausfordernd sein, den Zugang zu hochspezialisiertem Know-how oder technischen Ressourcen zu finden. Der Technologiescheck der WKOÖ setzt genau hier an. Er erleichtert das direkte Andocken an Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Forschungszentren wie das Transfercenter Kunststofftechnik (TCKT) oder das Linz Center of Mechatronics (LCM).

Damit ist der „Technologiescheck“ der WKO Oberösterreich eine gezielte Fördermaßnahme für Unternehmen, die gemeinsam mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen innovative Projekte anstoßen wollen. Der Fokus liegt auf der praxisnahen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft – von der ersten Idee bis zur prototypischen Umsetzung.

Bis zu 5.000 Euro Förderung

Ob Machbarkeitsstudien, Tests, Simulationen oder erste Mock-ups, mit bis zu 5.000 Euro Förderung können Unternehmen technologische Entwicklungsschritte professionell begleiten lassen. Ziel ist, Ideen schneller in marktreife Produkte oder Dienstleistungen zu überführen.

Lebensretter-T-Shirt

Christopher Brummayer aus Feldkirchen an der Donau machte von der Förderung Gebrauch und entwickelte in Zusammenarbeit mit der FH Wels ein Lebensretter-T-Shirt für Kinder, das Badeunfälle durch eingebaute Sensoren erkennt und sich in Sekunden aufbläst, um so die Kinder wieder an die Oberfläche zu bringen. Dabei wird das Kind auf den Rücken gedreht, sodass die Atmung problemlos erfolgen kann. Obendrein bietet das T-Shirt auch Lichtschutzfaktor 50+, wodurch schädliche Auswirkungen der Sonne gemildert werden.

Anlass für die Gründung war ein Badeunfall in Oberösterreich im Jahr 2020, bei dem ein 4-jähriges Mädchen ums Leben kam. Für Brummayer und seine Gründerkollegin Melissa Rabeder zeigte sich eine Lücke in funktionaler und dennoch bequemer Sicherheitskleidung. Mehrere Jahre und zahlreiche Sicherheitstests später ist das Produkt nun so weit, dass es bereits vorbestellt werden kann. „Für mich war der Technologiescheck entscheidend, um das Produkt in dieser kurzen Zeit auf den Markt zu bringen. Ich rate daher allen Unternehmerinnen und Unternehmern, von dieser Förderung Gebrauch zu machen, um die Produktentwicklung voranzutreiben“, so der Gründer und Geschäftsführer der AirMate FlexCo, unter deren Name das Retter-T-Shirt vertrieben wird.





© MDR Die Köpfe hinter der Erfindung: Christopher Brummayer und Melissa Rabeder.