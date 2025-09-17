Führungswechsel in der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft OÖ

Mit einem neuen Führungsteam startet die Volkswirtschaftliche Gesellschaft Oberösterreich (VWG) in den Herbst: Bernhard Aichinger wurde in der Generalversammlung am 16. September zum neuen Präsidenten gewählt. Neue Geschäftsführerin ist Julia Lauss, die ebenso mit Mai 2025 die Leitung des Karriere-Centers der Wirtschaftskammer OÖ übernommen hat.

Der neue Präsident Bernhard Aichinger ist Gründer und Geschäftsführer des Welser IT-Unternehmens E-CONOMIX. Er folgt Angelika Sery-Froschauer nach, die mehr als sechs Jahre VWG-Präsidentin war und seit Juni Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich ist.

© WKOÖ V. l.: Der neue VWG-Präsident Bernhard Aichinger, Vorgängerin Angelika Sery-Froschauer, die neue Geschäftsführerin Julia Lauss und VWG-Vizepräsidentin Eva-Maria Schupfer.

Wirtschaftskompetenz vermitteln

Die Volkswirtschaftliche Gesellschaft OÖ ist eine Bildungseinrichtung der oö. Wirtschaft mit dem Ziel, Wirtschaftskompetenz zu vermitteln und den Unternehmergeist zu stärken. Das neue Führungsduo will einen Schwerpunkt auf Finanzbildung legen. „Die jungen Menschen sollen schon in der Schule lernen, mit Geld richtig umzugehen. Dazu können wir durch unsere gute Kooperation mit den Verantwortlichen der Bildungsdirektion OÖ, der Pädagogischen Hochschule, den Schulleitern, den ARGE-Leitern sowie den vielen engagierten Lehrkräften einen Beitrag leisten“, betonen Bernhard Aichinger und Julia Lauss.

© WKOÖ Das Team der Volkswirtschaften Gesellschaft: (v. l.) Sabine Pux (Produktmanagement), Bianca Holzer (Officemanagement), Ex-Präsidentin Angelika Sery-Froschauer, Rechnungsprüferin Monika Eckmann, der neue Präsident Bernhard Aichinger, die neue Geschäftsführerin Julia Lauss, Rechnungsprüfer Franz Brunner, Vizepräsidentin Eva-Maria Schupfer.

500 Veranstaltungen

Mit ihren über 500 Veranstaltungen pro Jahr richtet sich die VWG genau an dieses Publikum: junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, aber auch Pädagoginnen und Pädagogen. Zum umfassenden Angebot gehören der der Unternehmerführerschein, Planspiele, Junior Innovation Camps und Themenschwerpunkte wie die Initiative „Wirtschaft verstehen = Wir unternehmen“.