Daniel Katerl aus Lenzing ist Österreichs bester Nachwuchs-Land- und Baumaschinentechniker

Im WIFI Linz und der Berufsschule Wels 1 fand kürzlich der Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker statt. 5 Teilnehmerinnen und 61 Teilnehmer aus acht Bundesländern stellten sich in folgenden sechs Wettbewerbskategorien der Herausforderung:



Fahrzeugbautechnik



Land- und Baumaschinentechnik



Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik



Metallbau- und Blechtechnik



Stahlbau-Schweißtechnik



Schmiedetechnik



Bei der Siegerehrung im Design Center Linz durften sich fünf oö. Kandidaten über Stockerlplätze freuen. In der Kategorie Fahrzeugbautechnik sicherte sich Julian Peraus aus Niederneukirchen vom Lehrbetrieb Atzlinger GmbH den zweiten Platz. Den Sieg in der Land- und Baumaschinentechnik holte sich Daniel Katerl aus Lenzing vom Lehrbetrieb Landtechnik Matthias Scharmüller e.U. Den dritten Platz in dieser Kategorie belegte der Arnreiter Dominik Lang vom Lehrbetrieb Kneidinger 1880 GmbH. In der Kategorie Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik ging der zweite Platz an Jonas Kößlbacher aus Geinberg vom Lehrbetrieb Hargassner GmbH. Platz drei in der Schmiedetechnik sicherte sich David Kasinger aus Pischelsdorf vom Lehrbetrieb Thomas Furtner.



Die Landesinnung der Metalltechniker rund um Innungsmeister Fritz Danner gratulierte den oö. Teilnehmern zu ihren hervorragenden Leistungen. „Die Erfolge auf Bundesebene unterstreichen zudem einmal mehr die hohe Qualität der heimischen Ausbildungsbetriebe“, so Danner.





© cityfoto Julian Peraus (2. Platz Fahrzeugbautechnik)





© cityfoto Daniel Katerl ( 1. Platz Land- und Baumaschinentechnik)





© cityfoto Dominik Lang (3. Platz Land- und Baumaschinentechnik)





© Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker Jonas Kößlbacher (2. Platz Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik)



