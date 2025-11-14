Langjährige Mitglieder der Gastronomiebranche für ihre Leistungen ausgezeichnet

Klemens Ruttmann, Leiter der WKO Urfahr-Umgebung, überreichte persönlich an einige Gastronomen die Urkunden und unterstrich dabei den hohen Stellenwert dieser Betriebe: „Ich bin stolz darauf, dass wir im Bezirk so viele erfahrene und engagierte Mitglieder haben, die mit ihrer täglichen Arbeit zur Vielfalt und Qualität in der Gastronomie beitragen“, betonte Ruttmann.

„Diese Urkunden stehen nicht nur für langjährige Mitgliedschaft, sondern auch für unternehmerische Beständigkeit und gelebte Leidenschaft.“

Die Auszeichnungen seien Ausdruck aufrichtiger Wertschätzung für jahrzehntelange Treue zur Branche und zugleich auch ein sichtbares Zeichen dafür, wie wichtig diese Betriebe für das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in der Region sind.

© WKO UU Familie Bräuer aus Reichenthal nahm die Auszeichnung aus den Händen von WKO Urfahr-Umgebung-Leiter Klemens Ruttmann (r.) entgegen.

© WKO UU Hermann und Judith Weigl aus Reichenau im Mühlkreis mit dem Leiter der WKO Urfahr-Umgebung Klemens Ruttmann.

© WKO UU Auch Manfred Kreuzer aus Reichenthal konnte die Auszeichnung von WKO Urfahr-Umgebung-Leiter Klemens Ruttmann entgegennehmen.

© WKO UU Klemens Ruttmann, WKO Urfahr-Umgebung (v.l.), der geehrte Harald Pühringer aus Puchenau und Franz Tauber von der WKO Urfahr-Umgebung.

© WKO UU WKO Urfahr-Umgebung-Obfrau Sabine Lindorfer zeichnete gemeinsam mit WKO Urfahr-Umgebung-Leiter Klemens Rutter das Ehepaar Halbweis aus Feldkirchen im Mühlkreis zum 35-jährigen Betriebsjubiläum aus.



