Langjährige Mitglieder der Gastronomiebranche für ihre Leistungen ausgezeichnet
Die Gastronomiebranche blickt auf viele engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die über Jahrzehnte hinweg mit Ausdauer, Leidenschaft und Fachwissen den regionalen Wirtschaftsstandort geprägt haben. Als Anerkennung für dieses langjährige Engagement wurden verdiente Mitglieder der Branche ausgezeichnet.
Klemens Ruttmann, Leiter der WKO Urfahr-Umgebung, überreichte persönlich an einige Gastronomen die Urkunden und unterstrich dabei den hohen Stellenwert dieser Betriebe: „Ich bin stolz darauf, dass wir im Bezirk so viele erfahrene und engagierte Mitglieder haben, die mit ihrer täglichen Arbeit zur Vielfalt und Qualität in der Gastronomie beitragen“, betonte Ruttmann.
„Diese Urkunden stehen nicht nur für langjährige Mitgliedschaft, sondern auch für unternehmerische Beständigkeit und gelebte Leidenschaft.“
Die Auszeichnungen seien Ausdruck aufrichtiger Wertschätzung für jahrzehntelange Treue zur Branche und zugleich auch ein sichtbares Zeichen dafür, wie wichtig diese Betriebe für das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in der Region sind.