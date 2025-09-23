Speed-Dating für Geschäftsbeziehungen

Über 640 Gespräche wurden bereits im Vorfeld fixiert und sorgten für effizientes Netzwerken mit klaren Ergebnissen. „Dieses kurze, knackige Format für Unternehmer, die auf der Suche nach wertvollen Netzwerk-Möglichkeiten sind, steht für die besondere Art unserer Geschäftskontaktmesse“, betonte WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak. In 15-minütigen Slots konnten die Teilnehmer ihre Geschäftspartner bereits vorab auswählen und so vom ersten Gespräch an konkrete Optionen ausloten.

Ein Boost für kleine Unternehmen

Besonders kleinere Betriebe und EPU profitieren von der Messe. „Hier werden nicht nur Kontakte geknüpft, sondern echte Geschäftsmöglichkeiten eröffnet“, betont Michael Stingeder, EPU-Sprecher der WKOÖ. Neben den strukturierten Gesprächen bot die Messe auch Gelegenheit für lockeres Netzwerken. Es konnten die Gespräche vertieft, Ideen entwickelt und branchenübergreifende Kooperationen angestoßen werden.

Mit über 200 Teilnehmern und zahlreichen neuen Partnerschaften bestätigte die Geschäftskontaktmesse ihren Stellenwert als Turbo für den regionalen Wirtschaftsstandort. Die WKO Oberösterreich wird auch künftig innovative Formate entwickeln, um Unternehmen aller Größen beim Netzwerken und Wachsen zu unterstützen.