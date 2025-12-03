Gesunder Genuss ist bei Ritter-Brot ohne Reue

Die Bäckerei Ritter ist im Wortsinne natürlich anders. In der mittlerweile siebten Genera- tion führt Bäckermeister Sebastian Beimrohr-Eidenberger den Familienbetrieb, der 16 Mitarbeiter beschäftigt. Der Schwerpunkt im Sortiment liegt auf Back- und Konditorwaren, auf Dinkel- und Bioprodukten, aber auch auf Brauchtumsgebäck zu verschiedenen Anlässen und auf allerfeinsten Schokoladen, die selbst erzeugt werden. Seit rund 40 Jahren werden zusätzlich Dinkelprodukte wie Lebkuchen, Kekse, aber auch Brot hergestellt, die auf den Lehren der hl. Hildegard von Bingen aufbauen.

Man ist stolz auf den Traditionsbetrieb, der ganz weit weg von angestaubter Gestrigkeit arbeitet. Die Mitarbeiter sind innovativ und sorgfältig, erfüllen stets aufs Neue Kundenwünsche und nichts freut Beimrohr-Eidenberger mehr, als der Geruch von frischem Backwerk aus der Backstube. Wichtig ist ihm seine Familie, Ehrlichkeit, Fleiß und persönlicher Einsatz und diese Bodenständigkeit merkt man auch den Produkten an.

Dass dabei der Genuss nicht zu kurz kommt, ist bestens beleumundet: „Natürlich naschen, weil‘s besser schmeckt, kann man unser Motto knackig formulieren", lacht Beimrohr-Eidenberger. Bei den Schokoladen setzt er auf Schafmilch, kombiniert mit den besten Zutaten.

Jeden Dienstag, Freitag und Samstag kann man die Produkte auch am Linzer Südbahnhofmarkt erwerben. Der Erfolg gibt Beimrohr-Eidenberger recht. Von Salzburg bis Wien sind die Produkte der Bäckerei Ritter in aller Munde und das soll auch so bleiben. Vater Erwin hat den Betrieb in die Neuzeit geführt, Sebastian Beimrohr-Eidenberger geht in die Zukunft.

> www.ritterbrot.at