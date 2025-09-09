GLS Austria sichert USA-Versand

„Für viele heimische Unternehmen ist der US-Markt unverzichtbar. Sie brauchen Planungssicherheit und genau die bieten wir“, informiert Christian Schöninger, Managing Director GLS Austria mit Sitz in Ansfelden. „Wir haben seit jeher die passenden digitalen Prozesse im Einsatz. Mit vollständigen Zolldaten und der richtigen Anwendung der Incoterms bleibt der Versand in die USA mit GLS weiterhin möglich, zuverlässig, transparent und zu kalkulierbaren Kosten.“

Neue Spielregeln

Seit 29. August unterliegen alle Sendungen in die USA Zöllen und Abgaben, unabhängig vom Warenwert. Die zollfreie Einfuhrgrenze für Waren bis 800 US-Dollar entfällt.

„Während andere Paketdienste aussetzen, bleibt GLS zuverlässiger Partner für den transatlantischen Handel und verfügt über eine eigene Gesellschaft in den USA. Österreichische Unternehmen können ihre Pakete weiter in die USA verschicken und über das eigene Netzwerk GLS US zustellen lassen“, so Schöninger.



Zu GLS Austria



