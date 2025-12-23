Mit Glücksschwein, Kleeblatt und Hufeisen ins neue Jahr

„Altbewährte Klassiker wie Glücksschwein, Kleeblatt, Rauchfangkehrer und Hufeisen bleiben die meistgefragten Produkte. Sie sind in Materialien wie Holz, Keramik, Porzellan oder Glas erhältlich. Auch essbare Glücksbringer aus Schokolade und Marzipan zählen weiterhin zu den Bestsellern“, sagt Thomas Ebner, Gremialobmann des Markt-, Straßen- und Wanderhandels in der WKOÖ. Aktuelle Trends zeigen eine steigende Nachfrage nach nachhaltig produzierten und regional gefertigten Artikeln. Naturmaterialien, reduzierte Verpackungen sowie moderne, schlichte Designs gewinnen an Bedeutung. Tiermotive und Plüschvarianten sprechen vor allem Familien an.

„Die Kunden geben durchschnittlich zwischen 4 und 20 Euro für Glücksbringer aus. Qualität, Herkunft und Gestaltung spielen dabei eine immer größere Rolle“, erklärt Ebner. Auch traditionelle Silvesterbräuche bleiben fixer Bestandteil des Jahreswechsels. Das Gießen von Figuren erfreut sich unverändert großer Beliebtheit, wobei sich das Wachsgießen als umweltfreundlichere Alternative zum Zinngießen etabliert hat. Die entsprechenden Sets und Zubehörartikel sind an den Silvesterständen erhältlich. Mit ihrer Kombination aus Tradition, aktuellen Trends und regionalem Angebot leisten die oberösterreichischen Marktbeschicker einen wichtigen Beitrag zu einem stimmungsvollen Start ins neue Jahr.



