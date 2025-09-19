Florian Grünberger erneut zum Obmann der WKO Schärding gewählt

Grünberger ist Geschäftsführer eines mittelständischen, regionalen Familienunternehmens mit Sitz in Münzkirchen, das seine Wurzeln im Erdbau hat und sich in den vergangenen Jahren unter Grünbergers Führung stark diversifiziert hat. Neue Geschäftsfelder wie die Rohstoffgewinnung im eigenen Kieswerk sowie die Aufbereitung von Baurestmassen als Beitrag zur Kreislaufwirtschaft wurden erfolgreich erschlossen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 55 Mitarbeiter.



© netpixel.at WK-Obmann Florian Grünberger und Bezirksstellenleiter Gabriel Gruber

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit ist Grünberger Abgeordneter zum oö. Landtag und dort Mitglied in den Ausschüssen für Bauen und Nachhaltigkeit, Finanzen sowie Immunität. Darüber hinaus ist er Ausschussmitglied in der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe, Vizebürgermeister seiner Heimatgemeinde und in mehreren Funktionen ehrenamtlich engagiert.



„Gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten braucht es eine starke Stimme für unsere regionalen Unternehmen“, betont der WKO-Obmann. „Unser Leitmotiv für die kommenden fünf Jahre lautet daher: ‚Klare Route. Innere Kraft. Starkes Umfeld.‘. Das wollen wir in Schärding umsetzen.“ Florian Grünberger präzisiert: „Klare Route bedeutet: Wir geben Orientierung und zeigen Wege auf, sei es bei Gründung, Nachfolge, Fachkräftesicherung oder beim Abbau von Bürokratie. Innere Kraft heißt: Unternehmertum lebt von Mut, Leidenschaft und Ausdauer. Diese Stärke bringen unsere Betriebe Tag für Tag ein. Wir als WKO wollen sie nicht nur anerkennen, sondern durch Beratung, Weiterbildung und neue Impulse gezielt fördern. Und mit einem starken Umfeld schaffen wir Netzwerke und Kooperationen, damit unsere Unternehmerinnen und Unternehmer Rückhalt haben und gemeinsam schneller ans Ziel kommen.“



WKO-Bezirksstelle Schärding — starker Partner in der Region

„Unser Ziel bleibt es, den Bezirk Schärding als attraktiven Standort zu stärken — durch bessere Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur, engagierte Interessenvertretung und starke Netzwerke. Die WKO Schärding ist und bleibt dabei die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Unternehmertum und die regionale Wirtschaftsentwicklung“, so Obmann Grünberger weiter. Die Arbeit der WKOÖ-Bezirksstelle Schärding basiert auf den drei Säulen Interessenvertretung, Service und Bildung. Sie ist zentrale Anlaufstelle für aktuell 3824 Mitgliedsbetriebe und unterstützt bei der Gründung wie bei Betriebsübergaben. Allein im vergangenen Jahr wurden 194 Unternehmen im Bezirk neu gegründet. Ergänzt wird das Angebot durch die überparteilichen Netzwerke „Frau in der Wirtschaft“ und „Junge Wirtschaft“.



Fachkräfte und Qualifizierung als Schlüsselthema

„Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist und bleibt die Sicherung von Lehrlingen und Fachkräften. Der Bezirk Schärding zählt mit aktuell 265 Lehrbetrieben und 724 Lehrlingen zu den führenden Regionen Oberösterreichs. Initiativen wie die OÖ Job Week oder die Zukunftsmesse — heuer am 17. und 18. Oktober in der Bezirkssporthalle Schärding — bieten Jugendlichen, ihren Eltern und Betrieben wichtige Plattformen zur Berufsorientierung“, unterstreicht Grünberger.

© netpixel.at Bezirksstellenausschuss der WKO Schärding 2025: WKO-Leiter Gabriel Gruber, Georg Eckmair, Karl Gugerbauer, Sandra Einböck, Johannes Hofbauer, Franz Glas, Jörg Weisshaidinger, Obmann LAbg. Florian Grünberger, Dominik Rager (v. l.).

Engagiertes Team im Bezirksstellenausschuss

Unterstützt wird WK-Schärding-Obmann Grünberger von den Mitgliedern des Bezirksstellenausschusses:

Ing. Franz Glas, Holz Glas GmbH — Sägewerk & Holzhandel, St. Roman

Mag. (FH) Karl Gugerbauer, Gesundheitshotel Gugerbauer, Schärding

Sandra Einböck, Natur Ton Keramik — Sandra Einböck, Mayrhof

Mst. Johannes Hofbauer, Malermeister Hofbauer, Rainbach

Jörg Weisshaidinger, Weisshaidinger Gerüstbau & Verleih, Diersbach

Georg Eckmair, M.A., Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Freinberg

Dominik Rager, Naturmanufaktur Rager e.U., Schärding

Claudia Brunner, BSc, grün-training e.U., Raab

Abgerundet wird der Ausschuss durch die Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“, Mst.in Diana Jungwirth, Schönheitssinn, St. Marienkirchen, sowie den Bezirksvorsitzenden der „Jungen Wirtschaft“, Ing. Philipp Kastinger, Gupfinger Einrichtungsstudio GmbH, Schärding.

