11 Prozent mehr Neugründungen in OÖ im letzten Jahr

2025 wurden in Oberösterreich 6.338 gewerbliche Unternehmen neu gegründet, das bedeutet gegenüber dem Jahr 2024 mit 5.730 Neugründungen eine deutliche Steigerung von 10,6 Prozent. Zu den Neugründungen kommen noch 618 Übernahmen, das ist ein leichter Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (633 Übernahmen).



Die Gründungen im Jahr 2025 nach Sparten



Gewerbe und Handwerk 2.500

Handel 1.882

Information und Consulting 1.246

Transport und Verkehr 402

Tourismus und Freizeitwirtschaft 301

Industrie 7

Summe 6.338

Gründlich beraten, erfolgreich starten

„Entscheidend ist nicht nur die Anzahl der Gründungen, sondern dass sie langfristig ihre unternehmerischen Ziele erreichen und am Markt performen. Dabei spielt es keine Rolle, ob nebenberufliche Gründung oder Start-up. Jedes neue Unternehmen leistet seinen Beitrag für den Standort Oberösterreich“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Genauso wie die Gründungen ihren Beitrag für die volkswirtschaftliche Entwicklung leisten, leistet die WKOÖ ihren Beitrag für den Erfolg der jungen Unternehmen. Mit kostenlosen Beratungen, Workshops und Planungstools wird das Motto des WKOÖ-Gründerservice „Gründlich beraten, erfolgreich starten“ tagtäglich umgesetzt. 2025 wurden dabei mehr als 10.000 Beratungen in verschiedenster Form vom Gründerservice der WKOÖ durchgeführt. 10.000 Mal, bei denen sich Menschen kostenlos ihre Infos für einen besseren Start in die Selbständigkeit holten. Und dies nicht nur am WKOÖ-Standort am Linzer Hessenplatz, sondern auch in den Bezirksstellen in ganz Oberösterreich.

Der Gründungstag: Alles an einem Tag

Der jährlich stattfindende Gründungstag sei an dieser Stelle besonders erwähnt. „Vor allem jene, die die Gründung noch vor sich haben, sollten sich den 24. März dick im Kalender anstreichen. Das Gründerservice der WKOÖ versammelt beim Gründungstag im Haus der Wirtschaft am Linzer Hessenplatz alle wichtigen Anlaufstellen für den Start in die Selbstständigkeit – wie Förderstellen, Finanzamt oder Sozialversicherung – gebündelt an einem Ort. Dabei gibt es nicht nur viel Zeit für Beratungen an den über 20 Infoständen, sondern auch Erfahrungsberichte und ausreichend Gelegenheit zum gemütlichen Austausch und Netzwerken“, so Präsidentin Hummer. Mehr Infos und kostenlose Anmeldung unter: wko.at/ooe/gruendung/gruendungstag

Das Netzwerk zum Erfolg

Die Junge Wirtschaft Oberösterreich ist das Sprachrohr für rund 30.000 junge Selbstständige, Gründer:innen, Start-ups und Übernehmer:innen zwischen 18 und 40 Jahren. Sie vernetzt Gleichgesinnte, begleitet junge Unternehmer:innen von der Idee bis zum Erfolg und setzt sich dafür ein, dass Unternehmertum in Oberösterreich die besten Rahmenbedingungen vorfindet.

„Die aktuellen Gründerzahlen zeigen, wie viel Mut, Innovationskraft und Unternehmergeist in Oberösterreich stecken. Diese Dynamik wollen wir sichtbar machen – etwa bei der Langen Nacht der jungen Unternehmen am 29. April. Und mit dem Jungunternehmer:innenpreis 2026 holen wir auch heuer wieder jene jungen Unternehmen vor den Vorhang, die mit neuen Ansätzen und echtem Unternehmergeist überzeugen“, so Florian Baumgartner, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft OÖ.

