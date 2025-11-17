Die GUUTE Initiative, die Kooperation als einen ihrer vier Grundwerte lebt, stärkt mit den GUUTE Bau-Stammtischen gezielt den Austausch zwischen regionalen Betrieben. Im Herbst fanden diese Netzwerktreffen in den Regionen Gusental, Sterngartl und Urfahr-West statt, als lebendige Plattformen für Präsentation, Erfahrungsaustausch und neue Partnerschaften. Gastgeber der diesjährigen Stammtische waren die K&K Bautechnik GmbH in Herzogsdorf, die Aufreiter Zimmerei & Holzbau GmbH in Alberndorf sowie die Mülleder Bau GmbH in Vorderweißenbach. Rund 40 Unternehmen aus den Bereichen Bauen, Wohnen und Garten nutzten die Gelegenheit, sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen und wertvolle neue Kontakte zu knüpfen. Bei einem gemütlichen Ausklang wurden zahlreiche Gespräche über aktuelle Projekte und Herausforderungen geführt.

Klemens Ruttmann, Leiter der WKO Urfahr-Umgebung betonte: „Die GUUTE Bau-Stammtische bieten Betrieben nicht nur eine Plattform für Vernetzung, sondern auch die Möglichkeit, offen über aktuelle Herausforderungen zu sprechen. Solche Treffen stärken die Zusammenarbeit und sichern die Zukunft unserer regionalen Wirtschaft.“

Gregor Baumgartner, Geschäftsführer GUUTE OÖ, ergänzte: „Regionalität lebt von Kooperation. Mit den GUUTE Bau-Stammtischen fördern wir den direkten Austausch zwischen den Betrieben, stärken die Innovationskraft und zeigen, wie viel Potenzial in regionalen Partnerschaften steckt.“







