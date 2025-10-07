Starker Unternehmergeist beim GUUTE Unternehmer-Frühstück in Steyregg 

Rund 50 Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, sich bei einem regionalen Frühstücksbuffet zu vernetzen und aktuelle Themen zu diskutieren – ein starkes Signal für die Wirtschaftskraft der Region.



Besonders spannend war der Impulsvortrag von Mental- und Managementtrainer Bernhard Fleischanderl. Unter dem Titel „Die richtigen Mitarbeiter finden und binden“ gab er praxisnahe Tipps für erfolgreiche Bewerbungsprozesse und nachhaltige Mitarbeiterbindung. Auch die Gastgeber zeigten sich erfreut: Harald Kopecek, Geschäftsführer der BAUAkademie BWZ OÖ, betonte die Bedeutung des Lachstatthofs als Treffpunkt für die regionale Wirtschaft.

© WKO Urfahr-Umgebung v.l.: Harald Kopecek, Gregor Baumgartner, Ferdinand Watschinger, Wolfgang Griesmann, Klemens Ruttmann

Klemens Ruttmann, Leiter der WKO Urfahr-Umgebung, hob die große Beteiligung hervor und unterstrich den Wert des gegenseitigen Austauschs: „Solche Veranstaltungen sind entscheidend für die Stärkung des regionalen Unternehmernetzwerks.“

Das nächste GUUTE Unternehmer-Frühstück findet am Donnerstag, 4. Dezember, in der WKO Oberösterreich statt.