E-Scooter ging an jungen Welser

Große Freude herrscht bei Mecid Sabur (im Bild Mitte) aus Wels über den E-Scooter, den er beim Gewinnspiel am Stand der oö. Landesinnung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker auf der „Jugend & Beruf 2025“ gewonnen hat. Kürzlich haben Landesinnungsmeister Christoph Angermayer und Landesinnungsmeister-Stellvertreterin Andrea Wöhrer-Wegel den Hauptgewinn an den jungen Welser übergeben.



Mit dem Gewinnspiel will die Landesinnung im Rahmen der Messe das Interesse junger Menschen an den vielseitigen und zukunftsorientierten Berufsbildern der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker wecken. Die Messe „Jugend & Beruf“ ist dafür eine ideale Plattform. Jugendliche können sich dort praxisnah über Berufe, Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten informieren.

