Hainzl erweitert Unternehmensgruppe um deutsche Gesellschaft MS2

Mit diesem Schritt stärkt Hainzl die Präsenz in einem strategisch wichtigen Markt, indem sie das Leistungsportfolio um spezialisierte Lösungen in der Prüfstandstechnik und bei Testsystemen für gasförmige Medien erweitert. Besonders im Bereich Wasserstoff, Elektrolyse- und Brennstoffzellentechnologie ergeben sich dadurch neue wirtschaftliche Chancen und Innovationsmöglichkeiten. Der Standort der Firma ermöglicht Hainzl, seine Kunden am wichtigen deutschen Markt noch intensiver und besser zu betreuen.

MS2 hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch am deutschen Markt entwickelt und passt ideal zur langfristigen Technologie- und Wachstumsstrategie der Hainzl-Unternehmensgruppe. Die Kombination der Kompetenzen schafft zusätzliche Möglichkeiten, Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung anspruchsvoller Prüfstandslösungen noch gezielter zu unterstützen.

Die beiden Gründer und heutigen Geschäftsführer Martin Schäfer und Manfred Strohmaier sowie Michael Rude werden die Geschäfte gemeinsam mit Hainzl-Geschäftsführer Björn Fellner leiten.

Hainzl Industriesysteme GmbH mit Sitz in Linz ist ein führendes österreichisches Familienunternehmen und Technologiepartner für maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Automatisierung, Antriebstechnik und Steuerungstechnik. Seit 1965 steht Hainzl für Innovation in der Entwicklung mechatronischer, elektronischer und elektrischer Produkte, Maschinen und Anlagen. Als einer der führenden europäischen Systementwickler beliefert das Unternehmen Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, darunter Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Sonderfahrzeugbau, Elektrotechnik und Energiewirtschaft. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 1000 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Europa.

