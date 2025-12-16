HAINZL feiert 60 Jahre Innovation

Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums der HAINZL Industriesysteme GmbH überreichten Bezirksstellenobmann Klaus Schobesberger (im Bild l.) sowie Bezirksstellenleiter Peter Polgar (r.) die goldene Jubiläumsmedaille der Wirtschaftskammer Oberösterreich an Geschäftsführer Björn Fellner (2. v. l.) und CTO Fabian Hainzl. Damit würdigt die Bezirksstelle Linz-Stadt die große Bedeutung des Unternehmens für den Industriestandort Linz und die regionale Wirtschaft.



Die 1965 gegründete HAINZL Industriesysteme GmbH zählt heute mit rund 1000 Mitarbeitern zu den führenden europäischen Anbietern für Systemtechnik, Automation, Motion & Drives, Embedded Systems sowie Gebäude- und Elektrotechnik. Als Familienunternehmen in dritter Generation steht HAINZL für Innovation, höchste Qualität und nachhaltige Entwicklung und ist ein verlässlicher Partner für Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik und Industrieunternehmen weltweit.



„HAINZL zeigt eindrucksvoll, wie stark regional verwurzelte Technologieunternehmen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unserer Stadt beitragen. Mit hoher Fachkompetenz und konsequenter Innovationskraft hat sich der Betrieb über Jahrzehnte hinweg einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet“, betonte Bezirksstellenobmann Klaus Schobesberger.

