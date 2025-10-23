Halloween bringt oö. Handel 11 Mio. Euro

„Durch die Aktivitäten rund um Halloween profitiert natürlich der Einzelhandel, da jedes Jahr Kürbisse, Dekorationsartikel, Süßigkeiten sowie Verkleidungen und Accessoires gekauft werden“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der WKOÖ.



„Die Ergebnisse der heurigen Erhebung der KMU Forschung Austria lassen gegenüber dem Vorjahr sogar eine Steigerung der Ausgaben erwarten. Einer von zehn Konsumenten will heuer mehr als letztes Jahr ausgeben, acht von zehn wollen ungefähr so viel wie im letzten Jahr ausgeben. Im oberösterreichischen Einzelhandel sind heuer rund um Halloween Gesamtausgaben von etwa 11 Mio. Euro zu erwarten. Pro Person, die für Halloween Einkäufe tätigt, ist mit individuellen Ausgaben von etwa 50 Euro zu rechnen“, zitiert Sonntag die Studie.



Besonders beliebt sind Süßigkeiten, die bei nahezu allen Konsumenten auf der Einkaufsliste stehen. Ebenfalls häufig gekauft werden Zierkürbisse, die vor allem zum Basteln und Dekorieren verwendet werden. Dekorationsartikel wie Geisterfiguren, Spinnennetze oder Skelette tragen zusätzlich zum typischen Halloween-Ambiente bei. Darüber hinaus legen viele Konsumenten Wert auf das passende Erscheinungsbild: Kostüme sowie Schminke, Make-up, Schmuck und andere Accessoires sind feste Bestandteile der Halloween-Vorbereitungen. Dass Halloween vor allem für jüngere Zielgruppen bedeutend ist, hat sich sowohl in den vergangenen Jahren als auch heuer wieder als Konstante erwiesen. Ein Großteil (58 Prozent) der 15- bis 29-Jährigen will Halloween auf jeden Fall oder wahrscheinlich schon feiern. Gleichzeitig wollen aber auch die 40- bis 49-Jährigen ebenso oft feiern. In den meisten Fällen sind das Eltern mit Kindern, die sich an Halloween verkleiden und um die Häuser ziehen. Über die anderen Altersgruppen hinweg liegt der entsprechende Anteil darunter.

Der wesentliche Bestandteil von Halloween für Kinder ist das Verkleiden und das traditionelle „Süßes oder Saures“-Gehen. Besonders Familien mit Kindern beteiligen sich aktiv an diesem Brauchtum. Rund sechs von zehn Personen mit Kindern unter 16 Jahren im Haushalt geben an, dass sich ihre Kinder heuer zu Halloween verkleiden und von Haus zu Haus ziehen werden. Auch die Erwachsenen zeigen sich gegenüber diesem Brauch weitgehend aufgeschlossen. Die Mehrheit plant, Kinder, die zu Halloween an der Tür klingeln, freundlich zu empfangen und ihnen kleine Aufmerksamkeiten zu schenken. 52 Prozent der Befragten wollen auf jeden Fall Süßigkeiten oder kleine Geschenke verteilen und 30 Prozent sagen, dass sie dies wahrscheinlich tun werden.

