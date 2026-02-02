Erfolgreicher Handelsbrunch der WKO Linz-Stadt und Urfahr-Umgebung

Ziel ist es, regionale Unternehmen zu stärken, ihre Online-Sichtbarkeit zu erhöhen und sie damit fit für die Zukunft zu machen. Die Bezirksstelle Linz-Stadt lud gemeinsam mit der Bezirksstelle Urfahr-Umgebung kürzlich zu dieser informativen und zukunftsweisenden Veranstaltung.



Im Mittelpunkt stand: Wie sieht der Handel im Jahr 2035 aus – und was müssen Betriebe heute tun, um morgen erfolgreich zu sein? In einer „Zeitreise in den Handel der Zukunft“ wurde von Thomas Peterseil (REALSIM) gezeigt, wie sich Innenstädte zu multifunktionalen Erlebnisräumen entwickeln, in denen Handel, Freizeit und Wohnen verschmelzen. Nachhaltigkeit, Technologie und soziale Begegnung prägen dieses Zukunftsbild ebenso wie digitale Services, personalisierte Beratung und Reparaturangebote.

© WKOÖ v.l. Klemens Ruttman (Leiter WKO Urfahr-Umgebung), Christoph Redl (Spartengeschäftsführer Handel WKOÖ), Thomas Peterseil (Realsim), Moritz Weibold (Softwarebude), Sabine Lindorfer (Obfrau WKO Urfahr-Umgebung), Martin Sonntag (Spartenobmann Handel WKOÖ), Klaus Schobesberger (Obmann WKO Linz-Stadt), Gerald Walter (Obmann Versand-, Internet- und Allgemeiner Handel WKOÖ), Peter Polgar (Leiter WKO Linz-Stadt).

Ergänzend erhielten die Teilnehmenden im Vortrag „Checkliste für das digitale Schaufenster“ von Moritz Weibold (Softwarebude) konkrete Tipps, wie sie mit wenigen Schritten online sichtbar werden können – vom optimierten Google-Unternehmensprofil über Social-Media-Präsenz bis hin zu Bewertungen und lokalen Werbemaßnahmen. Eine klare Botschaft zog sich durch den Vormittag: „Google ist das neue Schaufenster“ – wer gefunden werden will, muss digital präsent sein.“



„Wir sind mitten in einer Veränderung. Die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden, die Arbeitswelt und das gesamte Handelsgeschehen entwickeln sich weiter. Jobs verändern sich, Tätigkeitsfelder entstehen neu“, betonte Bezirksstellenobmann der Stadt Linz Klaus Schobesberger. „Diese Veranstaltung zeigt, wie Betriebe diesen Wandel aktiv gestalten und daraus Chancen für die Zukunft schaffen können.“



