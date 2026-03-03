Oö. Handel verbuchte 2025 kleines Wachstum

„Erfreulich ist, dass der Handel in Oberösterreich mit einem Umsatzplus von nominell 2,3 Prozent positiv bilanziert und die Umsätze um rund 1,5 Milliarden Euro auf in Summe rund 60 Milliarden Euro steigern konnte“, zitiert der Obmann der Sparte Handel in der WKOÖ den aktuellen Konjunkturbericht 2025 des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) für den Handel in Oberösterreich. Sogar real, also preisbereinigt, verbuchte der Handel ein kleines Konjunkturwachstum von 0,8 Prozent. Alle Handelssektoren entwickelten sich 2025 in Oberösterreich konjunkturell positiv mit unterschiedlichen Steigerungsraten.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen nominell um 2,3 Prozent bzw. real um 0,4 Prozent an. Der Großhandel konnte nach zwei Jahren mit Umsatzrückgängen wieder ein positives Konjunkturergebnis mit einem nominellen Plus von 1,9 Prozent und einem realen Plus von 1 Prozent einfahren. Und der Konjunkturaufschwung in der Kfz-Wirtschaft gewann mit einem nominellen Plus von 6,5 Prozent (real + 3,6 Prozent) noch an Dynamik.

Wie bereits 2024 war auch 2025 die Zahl der Beschäftigten in Oberösterreichs Handel rückläufig. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht das Minus 1,6 Prozent. Sowohl relativ als auch absolut ist die Veränderung im Großhandel mit einem Minus von 2,1 Prozent bzw. 797 Jobs besonders groß. Der Einzelhandel liegt bei einem Minus von 1,5 Prozent und die Kfz-Wirtschaft bei einem vergleichsweise moderaten Rückgang von 0,6 Prozent.

„Für 2026 stehen die Zeichen auf Konjunkturerholung. Die WIFO-Prognosen gehen für 2026 und für 2027 von einer steigenden Bruttowertschöpfung im Handel um real 1,4 Prozent bzw. 1,7 Prozent aus. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte sollen den Prognosen nach um real 0,8 Prozent bzw. 0,9 Prozent ansteigen, die Sparquote kontinuierlich zurückgehen und die Inflation mit prognostizierten 2,6 Prozent für 2026 und 2,4 Prozent für 2027 deutlich geringer als zuletzt ausfallen“, ist Martin Sonntag optimistisch.



