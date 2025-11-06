12 Top-Handwerksbetriebe vor den Vorhang geholt

Die große „OÖ Gewerbe- und Handwerksgala“ am 5. November im Messezentrum Wels startete mit der Verleihung der 35. OÖ Handwerkspreise. In den vier Kategorien „Innovation & Digitalisierung“, „Kooperation & Teamwork“, „Nachhaltigkeit & Ökologisierung“ und „Tradition & Moderne“ wurden 12 Top-Betriebe aus dem Gewerbe und Handwerk vor den Vorhang geholt.



WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ging einleitend gemeinsam mit Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der WKOÖ, auf die Herausforderungen für die Unternehmen ein, die im letzten Jahr nicht weniger geworden sind. Hummer: „Wir haben drei schwierige Jahre hinter uns.“ Um da herauszukommen, brauche es Motivation, Können, Engagement und geballte Kreativität. Die 800 Personen, die zur Gewerbe- und Handwerksgala nach Wels gekommen sind, repräsentieren genau das. „Hier sind Menschen versammelt, die etwas leisten können und etwas leisten wollen. Da können wir stolz sein und das motiviert, alles zu unternehmen, um ihnen das Wirtschaften zu erleichtern“, so Hummer. Bei den Themen, die das Gewerbe und Handwerk beschäftigen, nannte Spartenobmann Redl zuvorderst, Konsum und Investitionsbereitschaft anzutreiben sowie Bürokratien und Lohnnebenkosten zu senken. Wichtig sei auch, Digitalisierung und KI stärker in die Betriebe zu bekommen. Das zentrale Thema des Gewerbe und Handwerks bleibt aber die Sicherung der Fachkräfte. „Da sind wir hoch engagiert. Denn, trotz noch so viel Digitalisierung, wird es für eine hochwertige Handwerksarbeit immer Fachkräfte brauchen“, so Redl.



„Das Handwerk ist eine wesentliche Säule des Wirtschaftsstandorts Oberösterreich. Damit können wir uns von anderen Regionen abheben und vor allem besser sein. Mit fundiertem Können und Wissen schlagen die Handwerkerinnen und Handwerker die Brücke zu Innovation und modernen Produkten. In der Lehrlingsausbildung wird dieses Wissen an die nächste Generation weitergeben. Mit dem Handwerkspreis bekommen die Leistungen des heimischen Handwerks jene Bühne, die sie verdienen — durch Kompetenz, Können, Verlässlichkeit, aber auch Mut, Kreativität und Innovation“, betonte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner bei der Preisverleihung. Verlässlichkeit, regionale Verankerung und die Verantwortung für gut ausgebildete Menschen nannte Gerald Aichhorn, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ, als die Parallelen von Gewerbe und Handwerk und seiner Bank, die den „OÖ Handwerkspreis“ seit dreieinhalb Jahrzehnten unterstützt. CR-Stv. Dietmar Mascher vom Medienpartner OÖN bekräftigte, dass das Gewerbe und Handwerk noch stärker ins Rampenlicht gerückt werden müsse und viel mehr Wertschätzung verdiene.



75 Einreichungen hat die Jury, bestehend aus Spartenobmann-Stv. Gerhard Spitzbart (Vorsitz), Christian Hable (RLB OÖ), Thomas Obermann (Abt. Wirtschaft und Forschung des Landes) sowie die WKOÖ-Fachjuroren Elke Lumetsberger und Richard Hable bewertet. Der Handwerkspreis, eine Initiative von Raiffeisenlandesbank OÖ (RLB OÖ) und WKOÖ, wird vom Wirtschaftsressort des Landes OÖ unterstützt und seit 1990 vergeben, seit 2011 in vier Kategorien. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert — je 10.000 Euro steuern die RLB OÖ und das oö. Wirtschaftsressort bei. Der 1. Platz erhält 2.500, der 2. Platz 1.500 und der 3. Platz 1.000 Euro.



WKOÖ-Präsidentin Hummer überreichte gemeinsam mit Landesrat Achleitner, Spartenobmann Redl, RLB-Vorstandsdirektor Aichhorn, OÖN-CR-Stv. Mascher, Juryvorsitzendem Spitzbart sowie den jeweiligen Vertretern der Landesinnungen bzw. Fachgruppen die Handwerkspreise an die 12 Siegerbetriebe des Jahres.

Die Handwerkspreisträger 2025



Kategorie: Innovation & Digitalisierung

1. Preis: Christian Hendrich, Gmunden, SafeControl — Innovatives Sicherheits- und Kommunikationssystem für moderne Betriebe

2. Preis: SFK GmbH, Kirchham, H-Sign — Ein innovatives Zeichen von Nachhaltigkeit

3. Preis: DI (FH) Michael Reisecker, Regau, BIO-EISECK — Handwerks-Eis-Kunst mit Sinn



Kategorie: Kooperation & Teamwork

1. Preis: HANDWERK METALL, 4 Gewinnt — Gemeinsam für den Nachwuchs in der Metalltechnik (Stellvertretend: KOWE CNC GmbH, Geinberg)

2. Preis: INNOVAMETALL GmbH, Freistadt, OGS — Laserkommunikation zwischen Satelliten im Weltall und Erde

3. Preis: Mst. Paulus Spitzbart, Laakirchen, Länderübergreifendes Know-how in einem Projekt — OM2 Lautsprecher



Kategorie: Nachhaltigkeit & Ökologisierung

1. Preis: Dreihans GmbH, Ulrichsberg, Römerbrücke — eine barrierefreie Verbindung über die Traun

2. Preis: Zauner GmbH & Co KG, Kleinzell, Steile Wände, steile Gärten

3. Preis: MV Chili-Manufaktur GmbH, Katsdorf, Zero Food Waste BIO-Tomaten-Essenz



Kategorie: Tradition & Moderne

1. Preis: Wendl Metall design & technik gmbh, Ort im Innkreis, Blätterdecke im Eingangsbereich des Wellnesshotels Angerhof

2. Preis: Dach Wieser GmbH, Spital am Pyhrn, Neue Kupfereindeckung für den Zwiebelturm des Pfarrhofs Windischgarsten

3. Preis: Mst.in Monika Engelsberger, Ostermiething, Kräuter-Räucher-Adventkranz