Heimische Öle verschenken

2000 wurde ein alteingesessener Bauernhof nach der Vision von Gründer- und Geschäftsführer Klaus Fronius völlig neu umgebaut. Schon damals wurden Sonnenblumen angepflanzt und in einem Partnerbetrieb zu Ölen gepresst. Die Mitarbeiter am Schlattbauerngut füllten diese dann manuell ab. Im Jahr 2015 stand ein erneuter Umbau an. Um Essig- und Ölprodukte am Schlattbauerngut selbst zu produzieren, brauchte es unter anderem ein Rohstofflager, Essiganlagen und eine neue Produktion.

Der Online-Shop feierte heuer sein 10-jähriges Jubiläum, denn auch dieser startete im Jahr 2015. Seitdem erweiterten immer mehr Produkte das Sortiment.

Ein besonderes Geschenk

Die Weihnachtszeit naht in großen Schritten und das Team vom Schlattbauerngut stellte kleine Geschenkboxen zusammen. Das Angebot umfasst drei Boxen. Zum einen gibt es die mediterrane Selektion mit nativem Olivenöl, einem mediterranen Salat-Topping und Oliven.

Von Hand und mit Liebe

Zum anderen steht auch die Auszeit Box zur Auswahl. Darin enthalten sind ein Hanföl, ein Gesichts- und Körperöl, ein Duschgel und ein Badesalz. Die Schlemmerbox ist gefüllt mit Leindotteröl, Quittenessig und Bauernkaviar, also Senfkörnern in Essig-Honig-Marinade. Die Boxen werden von Hand und mit viel Liebe verpackt.

Zum Schlattbauerngut